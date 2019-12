Erik ten Hag: “Ha sido un milagro”

Amsterdam, 10 dic (EFE).- El entrenador del Ajax, Erik ten Hag, se lamentó de la derrota de su equipo contra el Valencia, que le apea de la Liga de Campeones, y definió la victoria de los hombres de Celades como “un milagro” en la rueda de prensa posterior al partido.

“Hemos tenido el partido en nuestras manos. Creamos oportunidades, jugamos entre líneas... Me imagino que la prensa española dice que ha sido un milagro”, comentó el técnico.

“En el fútbol no siempre sucede lo justo. No hemos tenido suerte a pesar de alcanzar un gran nivel. Hoy hemos cometido errores innecesarios y no hemos rematado nuestras ocasiones”, añadió.

Preguntado por sus sensaciones tras el encuentro, dijo que “la decepción es muy grande” porque el equipo ha hecho “una excelente fase de grupos y terminado con diez puntos”, los cuales no han sido suficientes para pasar.

“Hemos estado a punto de clasificarnos, creo que nos lo merecíamos”, comentó resignado.

El jugador mexicano Edson Álvarez fue sustituido en el descanso debido a la tarjeta amarilla que recibió en la primera parte. “No nos queríamos arriesgar a quedarnos con diez hombres”, explicó Ten Hag.

EFE