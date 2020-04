Erika Buenfil cuenta cómo pasó de brillar en telenovelas a reinar en TikTok

Alicia Civita

Miami, 29 abr (EFE).- La actriz mexicana Erika Buenfil, una de las caras más reconocidas de las telenovelas mexicanas, se ha convertido a los 56 años en la improbable reina latina de TikTok, la red social de mayor crecimiento del mundo donde la mayoría de los usuarios son menores de 25.

'Esto me cayó por casualidad. Ni lo busqué ni me lo esperaba, pero ha sido una bendición en lo personal y en lo profesional. Llegó además en un momento muy simbólico', dijo Buenfil a Efe durante una entrevista virtual desde su casa.

La actriz, quien trabaja actualmente en 'Te doy la vida', de Televisa y Univision, contó que se acercó a TikTok cuando se dio cuenta de que su hijo Nicolás pasaba mucho tiempo en la red social, le enseñaba los videos y le pedía que lo ayudara a practicar las coreografías.

'Me hice mi cuenta para ver qué estaba haciendo él y publicamos uno juntos. La pasé bien y me puse a hacer otros', dijo sobre un perfil al que le puso 'Sazonando con la Buenfil', el mismo nombre de un canal en YouTube en el que publica videos de recetas.

Días después, el joven de 15 años le pidió que 'dejara de hacerlos, porque era para chavos (jóvenes)'.

Decidió hacer uno de despedida, escondida de su hijo. 'Hasta me tuve que esconder y casi me cacha (descubre)', relató entre carcajadas la protagonista de telenovelas como 'Marisol', 'Tres mujeres' y 'Amores verdaderos'.

Fue en vano. Ese video fue justamente el que la transformó de ser una actriz de telenovelas que por primera vez en su vida estaba sin salario fijo a una de las creadoras de contenido en español más exitosa de la red social.

De hecho, para el momento de esta entrevista, la artista ya contaba con cinco millones de seguidores.

Eso sí, recordó, no faltan calificativos como 'vieja, ruca o ridícula' entre sus 'haters' -como se les llama a los detractores digitales- que la quieren fuera de TikTok, una plataforma con 800 millones de usuarios, de los cuales 41 % tienen entre 15 y 14 años, según cifras oficiales de la aplicación.

LLORANDO POR TIKTOK

Aquella noche que hizo el video escondida de su hijo, Buenfil lo publicó y no volvió a revisar las redes sociales.

Tenía citas de trabajo en Televisa, el gigante de la televisión mexicana, donde fue estrella exclusiva durante 40 años: 'Hay gente que odia que suene el celular, así que lo apagué', contó.

'De repente me empezaron a mandar mensajes por todas partes. Llegaban felicitaciones, pero yo no me di cuenta de qué se trataba hasta que llegué a la casa y pude ver el teléfono con calma y me di cuenta de que era el TikTok', confesó.

Se quedó como en 'neutro' hasta que su hijo se fue a dormir y en la oscuridad de su sala rompió en llanto.

'Me puse a llorar como una boba, porque no sabía qué iba a hacer con eso. Yo tenía experiencia como actriz, en telenovelas, en teatro. Sé perfectamente hacer sesiones de fotos, alfombras rojas, pero no sabía cómo manejar eso de tener éxito por ser yo. No por un personaje', reveló.

Aún le sorprende que la viralización haya sucedido justamente cuando se cumplía un año del día en el que Televisa le informó que no le iba a renovar el contrato.

Fue justamente su hijo el que la calmó, al decirle que no se preocupara, que 'el chiste de Tiktok es divertirse y pase lo que pase' iban a estar bien.

Ahí sintió que se le había quitado un gran peso de encima y se vio libre para atreverse a hacer lo que se le ocurriera, explicó.

Para ella, la clave de su éxito ha sido 'la autenticidad', pues a veces se 'arregla', a veces no. No es la actriz ni la mamá ni la famosa. Es sencillamente Erika y lo disfruta.

'Lo estoy pasando padrísimo (increíble). Me quité el tabú de salir despeinada y hacer tonterías', confirmó entre risas, al asegurar que cuida sus videos como tesoros.

'Me están buscando marcas para que trabaje con ellos en TikTok, pero yo no estoy dispuesta a que me dirijan. Si acepto algo es con la condición de que to tome todas las decisiones', reveló.

ACTRIZ PARA SIEMPRE

Buenfil también afirmó que aunque tuviese miles de millones de seguidores en TikTok jamás abandonaría la actuación.

Lo que sí le gustaría es explorar nuevos personajes y formatos: 'Nunca me han llamado de una plataforma como TikTok, pero yo estoy más que dispuesta. Me encantaría. No sé si es que no me ven capaz de diversificar, pero yo soy actriz, en lo que me pongan'.

En estos momentos interpreta a la señorona Andrea Espinoza en 'Te doy la vida', la telenovela que arrasa en audiencia tanto en México como en Estados Unidos.

Le gusta el personaje 'porque hace cosas inesperadas. Puede ser muy vacía, pero tiene sus momentos de ternura', dijo.

Sin embargo, TikTok sigue presente incluso en los estudios de grabación, hasta el punto de que uno de sus videos con más 'me gusta' es el que hizo con su esposo de telenovela Omar Fierro.

Y es que como concluyó Buenfil: 'a la gente le gusta mucho ver que somos gente normal y corriente. Como cualquiera'.EFE

ac/arm

(foto)(vídeo premium)

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.