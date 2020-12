Erviti asegura que 'esta temporada Enric Mas ha ganado en confianza'

Madrid, 11 dic (EFE).- Imanol Erviti (Pamplona, 37 años), capitán del Movistar, ha destacado en plena pretemporada el hecho de que el ciclismo haya salvado con éxito 'un año raro y complicado' y afirma que Enric Mas 'ha ganado en seguridad' y que la incorporación de Iván García Cortina 'puede dar victorias' a la escuadra telefónica.

'Ha sido un año exigente, distinto, he perdido las referencias habituales de una temporada normal. No tengo la capacidad de valorar que he tenido otros años, ya que en 3 meses hemos hecho la temporada completa, todo junto, con un calendario apretado. Al final he acabado contento porque ha salido todo bien en estas circunstancias especiales, al menos se han hecho las 3 grandes y otras pruebas'.

En una entrevista de la página del equipo, Erviti valora la vivencia en la 'burbujas' de seguridad que hicieron posible que se disputaran las pruebas más importantes del calendario.

'Me he sentido seguro en la burbuja de la competición, y eso se ha debido al esfuerzo de los organizadores y del equipo para mantener la seguridad. Desde Burgos hasta la Vuelta hubo además una evolución, mejoraron los protocolos con la experiencia, y además han quedado cosas para siempre'.

El jefe de ruta del Movistar se encuentra en plena fase de preparación para abrir la temporada en enero. Tras la Vuelta, el ciclista navarro descansó de bicicleta, aunque le gusta 'estar activo y hacer otras cosas, como correr ó andar por a montaña'.

Después comenzó los planes dirigidos por su preparador con sesiones de gimnasio y de bicicleta para finalmente hacer cargas de trabajo más intensas a medida que se acerca la competición.

Preguntado por Enric Mas, jefe de filas esta temporada, con sendos quintos puestos en Tour y Vuelta, Imanol Erviti hizo una valoración positiva del ciclista balear.

'La temporada de Enric me ha gustado, le he visto sólido. Llegó con dudas, pero ha ido madurando, se ha adaptado bien a nuestra forma de correr y creo que este año ha ganado en seguridad'.

También se refirió a Marc Soler, uno de los ciclistas más destacados del equipo en la temporada finalizada, siempre fiel a su estilo atacante.

'Ese es el estilo en el que más cómodo se siente y más fácilmente se expresa. Tiene calidad para seguir probándolo y todo dependerá de él mismo y de las exigencias de carrera'.

Sobre Alejandro Valverde señaló que ' no ha sido un año fácil para él, ya que está habituado al calendario habitual y este año ha sido raro. Aunque siempre ha estado delante le ha costado rematar. A él se le pide ganar, pero no ha sido fácil. También le ha costado adaptarse al cambio de material. El año que viene rematará bien'.

El asturiano Iván García Cortina ha sido el fichaje estrella de la formación junto al colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López. El primero de ellos será una referencia para formar un bloque para las clásicas de primavera.

'Sus características son las de un corredor brillante, tiene una punta de velocidad que le hace ser candidato a cualquier carrera. Dará valor al equipo y con él esperamos victorias'.

A pesar de sus 37 años, el ciclista pamplonés no quiere oír hablar de momento de poner fin a una carrera profesional que empezó en 2005.

'Ahora no tengo un horizonte claro, mientras disfrute y no me cueste prepararme, y las cosas vayan bien, puedo continuar. No me quiero poner límites mientras disfrute del ciclismo'. EFE