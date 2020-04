$!Es prematuro reducir los sueldos sin conocer perjuicio exacto, según experto

La propuesta de la Liga de la Serie A de reducir los sueldos de los jugadores para contener el daño económico causado por el coronavirus es 'en este momento prematura', pues todavía 'no es posible establecer cuál será el perjuicio exacto', destacó este jueves a EFE el abogado experto en derecho deportivo Angelo Cascella.

La Liga de la Serie A propuso recientemente reducir los sueldos de los futbolistas de un tercio, en el caso en el que se anule la temporada, o de un sexto, en el caso en el que sí concluya el torneo, algo que la Asociación de futbolistas italiana (AIC) rechazó de forma tajante.

Una auténtica guerra abierta entre las dos partes que genera debate en el mundo del fútbol italiano, cuya primera división, la Serie A, se encuentra suspendida desde el pasado 9 de marzo a causa de la pandemia del coronavirus.

'No se sabe si, cómo y cuándo se podrá volver a jugar. En este momento no podemos saber si un club tendrá un daño económico y de qué entidad. En concreto no sabemos en qué modalidad se volverá a jugar', destacó Cascella, referente internacional de derecho deportivo, en una entrevista con EFE.

La Serie A fue interrumpida en la jornada 26 y la Federación de Fútbol Italiana (FIGC) subrayó la fundamental importancia de terminar la temporada, incluso después del 30 de junio, para contener unas pérdidas que según pudo saber EFE podrían llegar a tocar los mil millones de euros, entre taquillas, derechos televisivos y patrocinadores.

Según Cascella, la propuesta de reducción de sueldos de los jugadores aprobada por los clubes de la Serie A se debe al hecho de que muchos de ellos tienen serios problemas para cerrar positivamente sus balances de la temporada.

'Los verdaderos problemas de los clubes se deben a menudo a que pese a mejorar sus facturados, siempre tienen más pérdidas, lo que significa que siempre gastan más de lo que ganan', opinó.

'Si hubiera más atención en los balances, no habría estos problemas. Luego está claro que todos, clubes y jugadores, deben hacer sacrificios. Pero me parece que los clubes quieren poner contra la pared a los jugadores. La gente ve a los jugadores como privilegiados, ricos, que al serlo deben aceptar recortar su sueldo', prosiguió.

Y es que, si bien es verdad que en la Serie A hay muchos jugadores con sueldos millonarios (cada año los salarios de los futbolistas pesan 1.500 millones de euros en las cajas de los clubes), en la Serie B y en la Serie C (segunda y tercera categoría), los contratos son mucho más bajos.

'Uno piensa en Cristiano Ronaldo, en Romelu Lukaku. Pero, en la Serie C, el 70 % de los jugadores ganan menos de 50.000 euros brutos anuales. El mínimo es 16.000 euros anuales. El AIC representa a 1000 jugadores, cada uno con problemas distintos', destacó Cascella.

A pesar de que en este momento sea prematuro reducir los sueldos al no conocerse la entidad exacta del perjuicio, Cascella reconoció que será necesario que ambas partes, jugadores y clubes, lleguen a un acuerdo de sentido común para preservar el futuro del sistema fútbol.

'No hay obligación que imponga a los jugadores bajarse el sueldo. El riesgo es si el sistema estalla. Vivimos una situación única y el peligro es que estalle el sistema. Los clubes podrían lamentar la causa de fuerza mayor que le impida pagar, pero significaría que al final quebrarían, o los equipos o el sistema', dijo el abogado.

'El deseo, obviamente, es que se reanude la competición lo antes posible y con condiciones que permitan terminar las ligas. El daño será limitado si se reanuda la competición y eso permitiría aliviar los perjuicios económicos', agregó.

De momento, según Cascella, una solución viable puede ser suspender momentáneamente el pago de los sueldos a los jugadores de la Serie A, que cuentan con salarios elevados, a la espera de cuantificar exactamente el daño económico padecido por el fútbol nacional.