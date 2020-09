Escalante, encantado por seguir huellas de Almeyda, Scaloni, Crespo y Verón

Roma, 25 sep (EFE).- El argentino Gonzalo Escalante, exjugador del Boca Juniors fichado este verano por el Lazio tras una etapa de cinco años en el Eibar, aseguró este viernes que es un sueño llegar a un equipo en el que estuvieron leyendas del fútbol albiceleste como Matías Almeyda, Lionel Scaloni, Hernán Crespo o Juan Sebastián Verón.

'En Argentina vemos mucho 'Calcio'. Me acuerdo de Almeyda, Scaloni, Crespo, Verón. Es un sueño estar aquí y estoy esperando mi oportunidad para jugar', afirmó Escalante en su presentación como nuevo jugador del Lazio, en la víspera del estreno de su equipo en la Serie A 2020-2021 en el campo del Cagliari.

'El Lazio para mí siempre ha sido un equipo 'top' y cuando me enteré de que el Lazio me quería no dudé ni un segundo. Dije a mi representante que quería ir al Lazio. Es un sueño y estoy feliz por estar aquí', agregó.

Escalante, que llevará la camiseta número 18, dijo que está listo para hacer en el campo lo que le diga el técnico Simone Inzaghi y expresó su orgullo por poder disputar la próxima Liga de Campeones, después de la cuarta plaza lograda por el Lazio en la última campaña.

'Jugar la 'Champions' era un objetivo para mí, vamos a ver qué hacemos este año. Soy más maduro, estoy aquí para hacer lo que me diga el míster', aseguró. EFE