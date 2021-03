Escaso impacto del bloqueo en Suez sobre el crudo del golfo, según analistas

Dubái, 30 mar (EFE).- El impacto del bloqueo durante casi una semana del canal de Suez ha tenido un escaso impacto en el mercado petrolero de la región del golfo Pérsico debido al alto volumen de las reservas por los bajos precios del crudo durante los últimos años, según analistas consultados por Efe.

'El mercado no sobrerreaccionó, no se ha visto un alza en los precios del petróleo como se hubiera esperado, y eso es porque hay suficientes reservas en el mercado. Si esto se hubiera prolongado durante algunas semanas, habríamos visto un impacto', afirmó Adnan Merhaba, de la consultora Arthur D. Little Middle East.

Este y otro experto consideran que si el incidente del buque 'Ever Given' hubiera tenido lugar en un momento con mayor demanda de crudo y gas, y con menores volúmenes de reservas y menos capacidad de producción disponible, sí se hubiera registrado un considerable aumento en los precios.

'Los analistas occidentales están muy preocupados sobre el canal de Suez, debido a pasadas crisis petroleras en las que este impidió el paso de grandes volúmenes de petróleo desde la región árabe e Irán a los clientes europeos', apuntó Cyril Widdershoven, analista de mercados energéticos y fundador de la consultora Verocy.

Sin embargo, en los últimos años, los mayores volúmenes de petróleo y gas licuado del golfo Pérsico van a China, la India y otros países asiáticos, agregó.

'Algunos podrían sostener que el principal afectado por el bloqueo del canal de Suez ha sido Catar, ya que su gas natural licuado para los principales mercados de Europa o el Reino Unido no han podido llegar. Sin embargo, los efectos hubieran sido mucho peores en invierno o justo antes del invierno', agregó Widdershoven.

Los analistas consultados indicaron que en los próximos años los países del golfo deberían aumentar la resiliencia de sus sistemas en general, posiblemente con una mayor ampliación del canal de Suez, incrementando las reservas de petróleo o abriendo posibles rutas por Israel.

Merhaba puso como ejemplo lo que está haciendo Emiratos Árabes Unidos: 'Están planeando incrementar sus reservas en Fujairah (emirato que asoma al golfo de Omán) y quieren bombear crudo y usarlo para aumentar su capacidad de almacenamiento y poder comercializarlo como futuros'.

'En general, la capacidad de almacenamiento está creciendo en todo el mundo y eso les ayuda a equilibrar los impactos a corto plazo', agregó. EFE