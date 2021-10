Escribá: “A Benedetto le dije que estuviera tranquilo'

Elche (España), 3 oct (EFE).- El entrenador del Elche, Fran Escribá, se mostró muy satisfecho por la victoria ante el Celta de Vigo (1-0), gracias al gol del argentino Darío Benedetto, que marcó su primer gol en la Liga española.

Benedetto, fichaje estrella del Elche, aún no había visto puerta, lo que creaba ansiedad en el exdelantero de Boca. Escribá desveló que le aconsejó que no estuviese apurado por su sequía. 'Le dije que estuviera tranquilo. Tiene mucha experiencia y lo que no tenía que hacer era obcecarse”, comentó el técnico.

El preparador valenciano afirmó que a ninguno de los dos equipos le gustó el estado del terreno de juego y que, pese a no ser un partido brillante, sí fue “intenso”.

“Por encima del juego, ha habido un esfuerzo grande del equipo y la victoria es más que merecida”, dijo Escribá, quien confesó no haber visto aún la jugada del gol anulada al internacional español Iago Aspas.

“Hemos hecho un partido de diez a nivel de esfuerzo. Habríamos querido jugar mejor, pero el partido exigía energía y lucha”, añadió Escribá, quien destacó que la línea que está mostrando el equipo y las sensación que ofrece “es buena”. EFE

1004341

pvb ag/og