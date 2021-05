Escribá: “No tengo ninguna duda de que Dani Calvo dará la vida por el equipo”

Elche (Alicante), 19 may (EFE).- El entrenador del Elche, Fran Escribá, aseguró este miércoles que no tiene ninguna duda del rendimiento de su jugador Dani Calvo tras la polémica provocada por unas declaraciones realizadas por el padre del central oscense en las que especulaba con el posible fichaje por el Huesca si descendía el equipo ilicitano.

“Tengo muy claro el compromiso de Dani y que se va a dejar la vida. Es cierto que no ha sido un acierto por parte de su familia, pero su compromiso conmigo siempre ha sido absoluto; y con el Elche, más”, dijo el entrenador valenciano en Cope Elche.

Elche y Huesca son dos de los equipos implicados en la lucha por la permanencia y la posibilidad de que uno se salve depende directamente del descenso del otro.

Escribá recordó que Dani Calvo comenzó a jugar en el equipo tras su llegada y desveló la conversación que esta misma mañana ha tenido con el jugador en el vestuario.

“Hay cosas que deben saberse. Me ha contado que a su padre lo llamaron y que se equivocó, que se lió. Queriendo hablar bien del Elche se lió. Yo le he dicho que no se preocupe, que le puede pasar a cualquiera”, explicó el entrenador.

El valenciano pidió al jugador que esté “tranquilo” y se mostró convencido de que “no habrá silbidos” por parte de los aficionados por un jugador “que se dejó la vida por subir al equipo y este año porque se mantenga”, concluyó. EFE

1004341