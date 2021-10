Escribá: Ojalá Benedetto le dedique 25 goles a Marcone

(Corrige apellido en primer y segundo párrafo. Bien: Marcone)

Elche (España), 25 oct (EFE).- El entrenador del Elche español, Fran Escribá, restó importancia a la dedicatoria que hizo el delantero argentino Darío Benedetto tras lograr el gol del empate contra el Espanyol (2-2), al mostrar con las manos el número 23 de su compatriota Iván Marcone, que no fue convocado.

Marcone fue fundamental la pasada temporada, en la que disputó 33 partidos, 30 de ellos de titular, pero tras un buen comienzo de curso, desapareció de la alineación titular y ni ha contado con minuto alguno frente a Real Sociedad, Celta y Rayo Vallecano. El sábado, contra el Espanyol, ni siquiera fue convocado por decisión técnica.

Por ese motivo, la dedicatoria de Benedetto fue una clara reivindicación de su compañero, a la que ha querido restar importancia Escribá. “Ojalá le dedique 25 goles. Faltaría más. Pero tomo mis decisiones pensando en el equipo, no es si uno es amigo de este o no”, señaló.

Respecto a la suplencia del propio Benedetto, el técnico afirmó que no piensa en los egos de los jugadores 'sino en el equipo” y afirmó que su objetivo no es “que no se enfade nadie, sino lo mejor para el grupo”.

Pese a estas polémicas, Escribá reiteró que su relación con el máximo accionista, Christian Bragarnik, sigue siendo 'buena y fluida'. EFE

1004341

pvb sm/og