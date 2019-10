Escritor peruano Roncagliolo ve en el nacionalismo una expresión de miedo

Londres, 15 oct (EFE).- El escritor peruano Santiago Roncagliolo afirmó este martes que el nacionalismo es 'una expresión de miedo' y cree que, actualmente, el Reino Unido teme a 'los que son diferentes'.

El dramaturgo afincado en Barcelona visitó el King's College de Londres y la Taylor Institution de Oxford para ofrecer dos charlas organizadas por el Instituto Cervantes, en las que también analizó los miedos del mundo hispano.

El escritor ve 'al Reino Unido actual con mucho miedo a los que son diferentes, con mucha obsesión por separarse de los que son europeos, pero que no es distinto de una Italia que vota para que no lleguen más africanos, o una Cataluña que no quiere tener nada que ver con los españoles, o al revés, con españoles que no quieren nada que ver con los catalanes'.

El escritor explicó que le gustan las historias que producen emociones. 'El miedo es una emoción humana esencial y la historia política latinoamericana da mucho miedo. Crecí en una guerra y fue pavoroso. Ahora, cuando escucho con qué facilidad políticos o intelectuales banalizan o incluso promueven la violencia, siento escalofríos', agregó.

Roncagliolo ganó en 2006 el premio Alfaguara con la novela 'Abril Rojo', en la que se retrata el régimen autoritario del Alberto Fujimori en Perú. EFE