Escritora argentina Marina Condó gana Premio SED de novela en EEUU

Miami, 19 feb (EFE).- La novela 'Flores de la calle', de la escritora y youtuber argentina Marina Condó, fue la ganadora del Premio SED organizado por primera vez este año en Miami por la editorial Suburbano para conectar desde Estados Unidos con el 'mundo hispanoparlante', dijo este viernes a Efe Pedro Medina León, coordinador del galardón.

'Flores de la calle' es una novela del género viajero conocido como 'road movie', donde se mezcla la acción, lo marginal, el fanatismo y el amor en un mismo viaje, detalló la editorial en un comunicado.

'Mi reacción fue de enorme sorpresa y emoción', confesó a Efe la autora desde Buenos Aires.

'Es mi primera novela, la terminé en marzo y la presenté a pocos concursos como una forma de 'cerrar un ciclo'. Y la verdad, me olvidé de ella. Me puse a escribir cuentos, empezó la pandemia, me fui por otro lado', explicó Condó.

Contó que lloró al recibir la noticia de que había ganado. 'Era de noche y mis hijos estaban dormidos, tengo dos nenes, así que el festejo fue en volumen bajo pero con un corazón latiendo mucho', detalló.

El jurado, compuesto por los escritores Raquel Abend Van Dalen, Hernán Vera Álvarez y Gastón Virkel, eligió 'Flores de la calle' entre más de 400 obras presentadas a la primera convocatoria del Premio SED (Suburbano Ediciones).

El jurado califica la novela como 'incorrecta y sumamente inteligente'.

'Con un lenguaje amplio de registros describe la investigación de un delito en el marco de una sociedad en ruinas. Alrededor de la periodista Eugenia Ardillo se reúnen personajes que exudan ternura y deseo, en un juego de identidades que se va desplegando en una trama que echa luz a lo más sombrío de la vida', describe el jurado.

Medina León, escritor, editor y director de Suburbano, afirmó a Efe que la idea del concurso 'es constituir este premio para siempre, desde Estados Unidos para el mundo hispanoparlante'.

Suburbano fue fundada hace seis años en Miami 'con el objetivo de darle a la literatura escrita en español en Norteamérica el reconocimiento que no tiene'.

Condó organiza encuentros de lectura, clases de escritura creativa y desde 2016 participa en diferentes talleres de literatura. Es la anfitriona de un canal de YouTube (MarinaEscribe) donde comparte reseñas de libros y cómics.

Su novela 'Flores de la calle' está disponible en Amazon. EFE