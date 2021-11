Escultura de Key Lime Pie de 1,5 metros se exhibe en un restaurante de Miami

Miami, 22 nov (EFE).- Una escultura de 1,5 metros en forma de rodaja de la tradicional Key Lime Pie (torta de lima) adornada con lentejuelas está expuesta desde este lunes en el restaurante A Fish Called Avalon de Miami Beach, como homenaje a este popular y goloso postre de Florida y adelanto de la Semana de Arte de Miami.

La rebanada, obra de la artista de Miami Gianna DiBartolomeo, es la aportación de esta creadora al programa No Vacancy de Miami Beach, que reúne a artistas con hoteles y restaurantes de la ciudad, y con la que, como dijo, quiere 'celebrar la vida a medida que salimos de los tiempos turbulentos de la pandemia'.

'Si la pandemia me mostró algo, es cómo apreciar el privilegio de experimentar lo cotidiano', dijo Gianna en un comunicado, y apuntó que no se deben esperar solo la fechas importantes para una celebración, 'ya que el mañana no está prometido a nadie' y, a veces, 'solo tienes que detenerte, oler las rosas y comer el pastel', acotó la creadora de la obra 'Slice of Life' ('Rebanada de Vida').

Para Tom Glassie, propietario del restaurante, 'fue natural para ella crear una visión artística de nuestra tarta de lima' con cubierta de nuez que elabora el chef Kal Abdalla, un postre que 'superó las 470 entradas en Estados Unidos y Canadá para recibir el primer lugar Blue Ribbon en el 25 Campeonato Nacional Anual de Tartas en Orlando', Florida.

El pastel está adornado con más de 10.000 lentejuelas multicolores, cuentas y alfileres iluminados por luces LED, mientras gira sobre un plato de seis pies.

'Si bien reflejan la luz de manera atrevida y juguetona, las lentejuelas también sirven como símbolo de lo efímero y delicado de la vida', agregó Gianna, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Internacional de Florida (FIU).

La escultura permanecerá a la vista de los comensales en el centro del comedor de A Fish Called Avalon hasta el día de Año Nuevo.

Además de la escultura, otras obras de arte de Gianna adornadas con lentejuelas visten las paredes del restaurante ubicado en la bulliciosa calle de Ocean Drive. EFE

