España anuncia un plan contra la pobreza infantil, agravada por la pandemia

Madrid, 13 oct (EFE).- España se compromete a destinar 779 millones de euros (900 millones de dólares) para combatir la pobreza infantil, agravada por la pandemia, en gran parte procedentes de los fondos europeos que el país recibe a partir de este año.

Para ello, pondrá en marcha el llamado programa Garantía Infantil Europea, que compromete a los Estados a aportar un porcentaje de la cantidad recibida para este fin.

Así lo anunció este miércoles la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quien consideró que la pobreza infantil en España alcanza 'cifras inaceptables'.

Belarra lamentó que más de 2 millones de menores vivan bajo el umbral de pobreza moderada y más de 400.000 en situación de pobreza severa, con especial preocupación por los menores de 6 años.

El objetivo del programa europeo es garantizar que todos los menores, especialmente los más vulnerables, tengan un acceso efectivo y gratuito a servicios básicos como la educación y cuidado infantil, educación y actividades extraescolares, al menos una comida saludable por día lectivo y salud, y acceso efectivo a vivienda adecuada y nutrición saludable.

'La pobreza no es solo monetaria, es también no tener acceso a una atención sanitaria pública y gratuita, es no poder ir al colegio o no hacerlo en las mismas condiciones que tus compañeros y compañeras, es no tener vivienda digna y a un precio asequible, es no poder mantener una dieta sana y equilibrada', explicó la ministra en la presentación del Plan de Acción.

Este plan incluye, entre otras propuestas, un paquete de medidas de apoyo a las familias, de carácter universal, para los primeros 3 años desde el nacimiento del bebé; una renta de crianza de 100 euros al mes para todos los menores y la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad hasta los seis meses, aunque estas últimas propuestas no se incluyen en los presupuestos del Estado para 2020.

Antes de la covid, España ya era el tercer país de la Unión Europea con mayores tasas de pobreza infantil (un 27,4 %), solo por detrás de Rumanía y Bulgaria, pero algunos indicadores 'muestran que se han incrementado las desigualdades y deteriorado la situación de los colectivos más vulnerables', según un informe elaborado por Unicef junto a otras entidades españolas. EFE

