España apoya más cooperación entre seguridad e inteligencia contra terrorismo

Bruselas, 8 jun (EFE).- El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se mostró partidario este martes de reforzar la cooperación entre las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia en materia de lucha contra el terrorismo.

El titular español hizo esa declaración en una reunión presencial de ministros europeos de Interior en Luxemburgo.

'España está de acuerdo en que los trabajos continúen para reforzar la colaboración entre Europol y el Grupo Contra el Terrorismo, dentro de un marco ágil y flexible, sin soluciones regulatorias vinculantes', señaló el ministro durante una reunión, según un comunicado del ministerio.

Los ministros hablaron del impacto de la pandemia de covid sobre la lucha contra la delincuencia.

Marlaska habló de cómo se ha trasladado la delincuencia a internet, donde se han multiplicado los fraudes y estafas, que han afectado sobre todo a las personas más vulnerables.

'Hemos observado que el tráfico de drogas ha tenido una rápida adaptación a la situación inicial de cierre de fronteras y cómo el confinamiento y el teletrabajo han agravado e incrementado el riesgo de violencia de género', indicó.

Durante la reunión se habló, por otra parte, de la nueva estrategia para el espacio Schengen, presentada recientemente por la Comisión Europea, tras las lecciones aprendidas del coronavirus, y que tiene como objetivo tratar de que los cierres de fronteras sean el último recurso de los países.

El ministro abogó por potenciar el uso de nuevas tecnologías 'para garantizar la seguridad interior sin reintroducir controles temporales'.

'Necesitamos un espacio Schengen que nos una, no que sirva para construir barreras. Un Schengen que no sacrifique la movilidad bajo la excusa de una mayor seguridad, cuando sus amenazas actuales no conocen de fronteras', señaló el ministro. EFE

mb/cat/si

(Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)