España está lista para recibir con seguridad vuelos en todos sus aeropuertos

Madrid, 30 jun (EFE).- España está preparada para recibir a partir de mañana miércoles vuelos de los 15 países aprobados por la Unión Europea 'en todos los aeropuertos y todos los vuelos; estamos preparados y contamos con los recursos necesarios', aseguraron este martes fuentes del departamento de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad.

El Consejo Europeo adoptó hoy un conjunto de recomendaciones sobre el levantamiento de restricciones de viajes no esenciales desde terceros países, sobre la gestión de las fronteras exteriores de la UE y una lista inicial de catorce países desde los que se considera seguro recibir viajeros.

A partir del 1 de julio, podrán empezar a llegar vuelos procedentes de Australia, Argelia, Canadá, Corea del Sur, Georgia, Japón, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Tailandia, Túnez y Uruguay, además de China cuando exista reciprocidad desde Pekín.

'Se está abriendo a países que son seguros de partida, lo que garantiza que las cifras de importación sean bajas', señalaron las fuentes.

La lista acordada no es obligatoria y es 'una lista de máximos, no de mínimos', por lo que algunos países europeos podrían decidir no levantar las restricciones a alguno de estos catorce países, pero no se podrá levantar a los que no figuren en ella, señaló la UE.

La apertura de fronteras se hará de manera 'gradual, recíproca y coordinada', de manera que por ejemplo, las fronteras de España con Marruecos no se podrán abrir hasta que las autoridades marroquíes decidan abrir las suyas, que en principio tienen previsto mantener cerradas hasta el 10 de julio pese a ser considerado país seguro y con una evolución de la epidemia similar a la europea.

'La importancia es la proveniencia del viaje, no la nacionalidad del viajero', subrayaron desde Exteriores.

También se ampliaron las categorías de personas que pueden viajar para incluir a los estudiantes y trabajadores muy cualificados, que podrán entrar en Europa independientemente del país del que provengan.

En materia de seguridad sanitaria, Sanidad Exterior trabajó junto con el Ministerio de Transportes y el gestor aeroportuario de España (Aena) para facilitar la implantación de los controles sanitarios en aeropuertos.

Así se adquirieron más de 200 cámaras de toma de temperatura, y se contrató personal de apoyo sanitario y no sanitario, además de reforzar el proceso de digitalización de la información personal de cada pasajero para facilitar la identificación rápida y la trazabilidad de los viajeros.

Las fuentes subrayaron que, a los controles en fronteras se suman los que se realizan en embarque, en tránsito, además de los más de 20 protocolos de seguridad sanitaria aprobados e implementados en hoteles, playas o centros de convenciones.

Pese a todas estas medidas, Sanidad reconoce que 'habrá casos importados, sin duda, porque la seguridad total no existe, pero estamos preparados'. EFE