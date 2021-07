España no prevé un pasaporte covid hasta lograr la inmunidad de grupo

Madrid/Salamanca (España), 30 jul (EFE).- El Gobierno español no prevé poner en marcha un pasaporte covid que permita el acceso a determinados eventos y establecimientos hasta que se haya logrado en el país la inmunidad de grupo contra el coronavirus, un objetivo que el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez espera haber conseguido a finales de agosto.

La Portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, rechazó hoy la aprobación del uso de este pasaporte en una rueda de prensa con motivo de la reunión de presidentes regionales celebrada hoy en la ciudad de Salamanca (noroeste de España).

Algunos de los presidentes regionales españoles solicitaron en ese encuentro el uso de esta medida, pero Rodríguez señaló que la prioridad en la actualidad es la vacunación, y por eso resaltó la compra extraordinaria de 3,4 millones de dosis de la compañía Pfizer para agosto.

Con esa cantidad de vacunas, el Ejecutivo de Sánchez pretenden alcanzar este mes el 70% de inmunizados en España, es decir, la inmunidad de grupo.

A juicio de la Portavoz del Gobierno español, no se puede estigmatizar a las personas que aún no han recibido la pauta completa de la vacuna no porque no hayan querido recibirlas, sino porque todavía no han tenido oportunidad de acceder a ellas.

'Si imponemos un certificado covid estaríamos estigmatizando a una parte de la población', insistió Rodríguez, quien recordó que en esa situación se encontrarían los jóvenes.

Sin embargo, precisó que el Ejecutivo no descarta que el pasaporte covid se ponga en marcha más adelante, cuando se haya cumplido el compromiso de vacunación.

BUEN RITMO DE VACUNACIÓN Y DESCENSO DE LA INCIDENCIA DEL VIRUS

Casi 27 millones de españoles ya están vacunados con las dos dosis, un 56,8 % de la población, según el último informe del Ministerio de Sanidad.

Sánchez anunció hoy que está previsto que durante el mes de agosto se reciba un nuevo cargamento de 3,4 millones de vacunas de Pfizer, lo que permitirá anticipar a este mes el objetivo de tener vacunada con la pauta completa al 70 % de la población española.

El anuncio lo hizo tras admitir que con la aparición de la variante delta, más transmisible que las demás, el porcentaje para alcanzar la inmunidad de grupo en España deba ser superior a ese 70 por ciento planteado en un principio por el Gobierno.

La mayoría de los inmunizados en España ha recibido el preparado de Pfizer (18.335.924 ), seguido de Moderna (2.235.804 ), AstraZeneca (4.551.902 ) y la monodosis de Janssen (1.810.217 ).

La noticia de la nueva remesa de vacunas llega cuando, según los últimos datos de las autoridades sanitarias, la quinta ola de la pandemia en España sigue con un ritmo lento de descenso y con una incidencia de 687,30 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

Un ritmo mucho más acelerado en el colectivo de jóvenes de entre 20 y 29 años, donde ha caído 230 puntos en una semana, según el último informe del Ministerio español de Sanidad.

El empeoramiento se sigue registrando en el porcentaje de camas UCI ocupadas, que está en el 18,31 %, casi 5 puntos más que hace siete días, y seis décimas más que ayer, al tiempo que se han notificado 44 muertos en las últimas 24 horas, 2 más que ayer. EFE

