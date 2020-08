España pide liberación de presos encarcelados arbitrariamente en Bielorrusia

Madrid, 19 ago (EFE).- El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, manifestó este miércoles 'enorme preocupación' por la situación en Bielorrusia y pidió al Gobierno de Alexandr Lukashenko la liberación de los presos 'arbitrariamente encarcelados' durante las protestas ciudadanas contra el resultado electoral del 9 de agosto.

En una sesión extraordinaria del Consejo Europeo, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) decidieron hoy no reconocer los resultados de los comicios presidenciales en Bielorrusia, en los que se proclamó vencedor el actual presidente Lukashenko.

Durante el Consejo Europeo, Sánchez reiteró el 'compromiso y solidaridad' de España con el conjunto de la sociedad civil bielorrusa y su protesta por unas elecciones que 'no han sido libres ni justas', informaron fuentes del Ejecutivo español antes de terminar la reunión.

Asimismo, el gobernante español indicó que el mejor escenario sería 'el inicio de un diálogo nacional inclusivo' en ese país y subrayó que España considera importante que las relaciones entre la UE y Bielorrusia se mantengan en el marco de la Asociación Oriental, un foro que reúne a la UE con varias repúblicas que pertenecieron a la antigua Unión Soviética.

'Las elecciones no fueron justas ni libres y no cumplieron los estándares internacionales. No reconocemos los resultados presentados por la autoridades bielorrusas', declaró el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una rueda de prensa al término de la cumbre telemática.

Según los datos gubernamentales, Lukashenko venció con el 80,1 % de los votos, pero el recuento fue considerado fraudulento por la oposición y originó las protestas de miles de personas en Minsk y en otras grandes ciudades del país, duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y la detención de cientos de manifestantes.

La candidata presidencial de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya, exiliada en Lituania después de los comicios, llamó hoy a los líderes de la UE a no reconocer los resultados electorales.

A su vez, Lukashenko acusó a Occidente de financiar abiertamente las protestas opositoras que sacuden el país hace hoy once días. EFE