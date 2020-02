España pide rebajar la tensión en Libia y respetar el Derecho Internacional

Madrid, 10 feb (EFE).- España se mostró este lunes 'preocupada enormemente' y pidió respetar el Derecho Internacional como algo 'absolutamente innegociable' en relación con los acuerdos recientes entre Turquía y Libia -país sujeto a un embargo de armas de la ONU- sobre cooperación militar y fronteras marítimas.

La ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, planteó 'buscar y dar pasos en la dirección de estabilizar y reducir las escaladas militares'

También advirtió a esos dos países de que España desea 'relaciones de buena vecindad' en el Mediterráneo y que no dudará en actuar si hay problemas.

'Todo lo que sean relaciones de buena vecindad, el Gobierno (español) las apoyará y, cuando veamos que no hay comportamiento de buena vecindad, no dudaremos en decírselo a quien nos parezca que no está siendo buen vecino', aseguró.

González Laya habló en una rueda de prensa conjunta con su colega griego, Nikos Dendias, quien subrayó que el apoyo que Turquía está brindando a Libia 'afecta a la paz y la seguridad del Mediterráneo, que es nuestra patria común'.

Turquía y Libia firmaron un acuerdo de cooperación militar que incluye el envío de tropas turcas a suelo libio y otro de fronteras marítimas.

Para Turquía, las islas cercanas al continente, incluso si son del tamaño de Chipre o Creta, no pueden contar con plataforma continental ni zona económica exclusiva (ZEE) propia.

Grecia, que considera que esta posición contraviene el Derecho Marítimo Internacional, ha condenado ese acuerdo y busca el apoyo de los demás socios de la Unión Europea (UE) para frenarlo.

Según Dendias, el respeto del Derecho Marítimo es una condición ''sine qua non' para la paz, y los dos acuerdos firmados entre Turquía y Libia son ilegales e infundados porque violan los acuerdos de la ONU sobre el embargo de armas a Libia y torpedean la paz en el Mediterráneo'.

'RELACIONES DE BUENA VOLUNTAD'

Preguntada por la cuestión, González Laya subrayó que 'España desea el máximo respeto a las reglas de Derecho Internacional: es una cuestión absolutamente innegociable'.

Tras asegurar que a España le 'preocupa enormemente', la ministra hizo un llamamiento a todas las partes para 'buscar y dar pasos en la dirección de estabilizar y reducir las escaladas militares'.

González Laya también pidió a 'países terceros con intereses en Libia que hagan todo lo posible para contribuir a la solución del problema y se pare la escalada militar y se respete el embargo de armas'.

La ministra explicó la importancia de la paz y buena vecindad en el Mediterráneo y la disposición de España a intervenir si no se respeta.

'A veces lo haremos visiblemente, a veces (de forma) más discreta, pero es un mar que compartimos y necesitamos unas relaciones responsables y de buena voluntad', dijo.

A lo largo de su encuentro, González Laya y Dendias también trataron la importancia de presentar un frente común en la discusión de la UE para rediseñar la política de inmigración y asilo, una asunto que la ministra ya abordó la semana pasada con su colega italiano, Luiggi Di Maio. EFE