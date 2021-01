España reabre el debate por la pena de cárcel para rapero por injurias al rey

Madrid, 29 ene (EFE) .- La confirmación de la pena de nueve meses de prisión para el polémico rapero Pablo Hasel, por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía, ha reactivado en España el debate sobre la libertad de expresión y la validez de los límites establecidos por la legislación vigente.

Hasel, cuyo verdadero nombre es Pablo Rivadulla Duró, deberá ingresar en prisión en el plazo diez días, según la decisión de la Audiencia Nacional española de la que él mismo informó este jueves en sus redes sociales.

'Es muy importante tener claro que no es un ataque sólo contra mí, sino contra la libertad de expresión y por tanto contra la inmensa mayoría que no la tenemos garantizada como tantas otras libertades democráticas', señala el rapero este viernes en un comunicado en Twitter.

Hasel fue condenado en 2014 a dos años de cárcel por enaltecer en las letras de sus canciones el terrorismo, pero la Audiencia Nacional decidió en septiembre de 2019 dejar en suspenso su ejecución durante tres años.

En 2018 volvió a ser juzgado por el mismo delito y otro de injurias a la monarquía y a las fuerzas de seguridad. Aunque en un principio se le condenó a dos de años de prisión, se le rebajó la pena a nueve meses de cárcel.

La Justicia considera además delictivos algunos vídeos que el rapero colgó en su cuenta de Youtube, como uno dedicado al rey emérito, Juan Carlos I, en el que lo relaciona a él y a su hijo, el actual monarca Felipe VI, con el dictador Francisco Franco.

También 1.915 tuits, fechados entre 2014 y 2016, en los que, según la Fiscalía, aparecen los términos Grapo y ETA (grupos terroristas españoles), bomba, monarquía, Policía y Guardia Civil, 65 de los cuales pueden ser constitutivos de delito.

La petición del rapero de una nueva suspensión de la condena fue rechazada esta vez por considerar la Audiencia Nacional que no es la primera vez que delinque, por lo que no es legalmente posible dejar sin efecto la sentencia.

El tribunal recuerda que Hasel también fue sentenciado en febrero de 2017 por un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad o sus agentes, y en julio de 2018 por allanamiento de local.

Como ya ocurrió en 2014, el debate sobre los límites a la libertad de expresión no solo se ha dado en las redes, donde el rapero español ha agradecido los cientos de apoyos. También han opinado al respecto políticos, como el vicepresidente segundo del Gobierno español y líder de la formación de izquierda Podemos Pablo Iglesias.

'Opino que en democracia nadie debería ir a la cárcel por delitos de opinión', señala Iglesias en Twitter.

También Amnistía Internacional se ha manifestado en ese sentido: 'Nadie debería ser condenado penalmente por tuitear o cantar algo desagradable o escandaloso'.

'Rapear no es un delito, así como tuitear un chiste no es terrorismo y hacer una representación con títeres no debería llevarte a la cárcel. Los gobiernos deben defender los derechos de las víctimas del terrorismo en lugar de sofocar la libertad de expresión en su nombre', señala la organización en un comunicado.

El caso de Hasel no es el único en España. En 2018 otro rapero español, Josep Miquel Arenas (Valtonyc), fue condenado a tres años y medio de prisión por los mismos delitos.

Sin embargo, Valtonyc no ingresó en prisión y huyó a Bélgica. La Audiencia Nacional emitió una euroorden para solicitar su entrega que está a la espera de resolverse. EFE