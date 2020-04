España supera los 100.000 contagios y 9.000 muertos, pero bajlos nuevos casos

Alida Juliani

Madrid, 1 abr (EFE).- España registró este jueves un nuevo máximo de muertes por coronavirus, 864, hasta alcanzar un total de 9.053 fallecimientos, y 102.136 contagiados, aunque las autoridades sanitarias aseguran que estas cifras apuntan a una tendencia a la estabilización de la pandemia.

Los nuevos casos aumentaron en 7.719, un 8,2 por ciento diario, según los datos divulgados este miércoles por el Ministerio de Sanidad, lo que supone el porcentaje más bajo de los últimos días. El miércoles, los nuevos casos fueron 9.222.

Este aumento muestra que 'seguimos en una fase de estabilización de la pandemia', señaló en rueda de prensa María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, quien destacó además que descienden los contagiados que son hospitalizados, lo que refuerza esa teoría de la estabilización.

Además, los pacientes en las unidades de cuidados intensivos son 5.872, un 4,7 por ciento más que el martes, y mientras en algunas regiones estos servicios siguen cerca del colapso -como en Cataluña- en otras el nivel de saturación mejoró ligeramente.

También en el lado positivo, un total de 22.647 pacientes se curaron de la enfermedad, más de una quinta parte del total de casos contabilizados.

Como en días anteriores, Madrid continúa a la cabeza de las regiones afectadas por el virus, con 3.865 fallecidos y 29.840 casos registrados, un 8,4 por ciento más, frente al 14,19 % de incremento difundido el martes, y le sigue Cataluña, con 1.849 muertes y 19.991 casos (un 6,4 por ciento más).

MEJORA LA PRESIÓN SOBRE LAS UCIS

Las cifras de este miércoles dejaron otro dato positivo, ya que el número de ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de Madrid se mantuvo estable por primera vez en 1.514, según el Ministerio de Sanidad.

'Los datos no son iguales en todas las comunidades autónomas. No todas están en el mismo punto de la pandemia. Pero en algunas, como Madrid, estamos viendo una menor presión sobre las ucis. Es muy buena noticia. Necesitamos bajar la presión hospitalaria en general y de las ucis en particular', dijo la portavoz de Sanidad.

Una de las regiones con peores cifres es Cataluña que sigue siendo la comunidad autónoma española con más ingresos totales, con 1.769 y la que más aumentan en las últimas 24 horas, con 207 nuevos ingresos en ucis.

Para evitar la saturación de sus unidades de cuidados intensivos, las autoridades sanitarias catalanas aconsejan no ingresar en ellas a los mayores de 80 años con coronavirus y evitar los internamientos de pacientes 'con escaso beneficio'. Para los pacientes de entre 75 y 80 años, la recomendación tampoco coloca al internamiento en uci como primera opción.

Esta recomendación figura en un documento interno del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de Cataluña, que se envió el 25 de marzo -aunque su contenido se conoció hoy- a los trabajadores sanitarios de este servicio, que depende de las autoridades catalanas de sanidad.

Preguntado por ese asunto, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo que, por lo que a él le consta, las decisiones terapéuticas se hacen según los protocolos clínicos establecidos 'y no tienen en consideración el criterio de edad, sino el cuadro clínico del paciente'.

Varias organizaciones de personas mayores, jubilados y con discapacidad apelaron el martes a los derechos humanos para exigir a administraciones y profesionales sanitarios que no sean discriminadas en el acceso a la atención médica ni a tratamientos de cuidados intensivos.

Según datos del Ministerio de Sanidad, el 85 % de los fallecidos en España tenían más de 70 años y 6 de cada 10 superaban los 80 años. Bastantes murieron desatendidos o sin la atención suficiente en las residencias de ancianos donde vivían.

Y es que estas residencias para mayores siguen siendo uno de los frentes más activos de esta pandemia, y hoy se informó de que solo en la región de Cataluña 362 internos de esos servicios han muerto a causa de la pandemia.

Algunas fiscalías están investigando de distintos puntos de España posibles negligencias en algunos de estos establecimientos.

SIGUE LLEGANDO EQUIPOS MÉDICOS DEL EXTERIOR

Por otra parte, siguen llegando vuelos con el material sanitario crítico del exterior -sobre todo comprado, pero también de ayuda- para que médicos, enfermeros y otros servicios puedan continuar luchando contra la pandemia.

El total de aviones de carga aterrizados en España desde el inicio de la crisis asciende ya a 44, recalcó hoy el ministro de Transporte, José Luis Ábalos.

Letonia, Luxemburgo y Japón se unieron hoy a la República Checa y Turquía en la lista de países que han respondido a la llamada de auxilio de material sanitario realizada por España a la OTAN y por la que ya han llegado cargamentos de los últimos dos países.

Este miércoles aterrizó en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) un avión de la fuerza aérea turca con diverso material médicos.

También aterrizó hoy en el aeropuerto madrileño de Barajas el tercer vuelo procedente de China a través del corredor aéreo sanitario creado la semana pasada entre España y el país asiático para importar con urgencia material sanitario.

España afronta también otro problema económico urgente: El sector agrícola necesita entre 100.000 y 150.000 trabajadores temporales para recoger diversas cosechas de las próximas semanas, y el Gobierno estudia cómo compatibilizar esa movilización con las restricciones de movimiento implementadas frenar la propagación del coronavirus. EFE

