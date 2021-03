España y Alemania cumplen; Países Bajos e Italia sufren

Redacción deportes, 24 mar (EFE).- Las selecciones sub-21 de España y Alemania arrancaron el Europeo de la categoría cumpliendo con sendas goleadas frente a sus rivales, las anfitrionas, Eslovenia y Hungría (0-3) que las colocan líderes de sus grupos tras los pinchazos de Italia y Países Bajos ante República Checa y Rumanía (1-1), respectivamente.

ESLOVENIA – ESPAÑA (0-3)

España encarriló su partido en la segunda mitad, en dos minutos, tras una primera parte en la que alcanzó el 72% de posesión, pero en la que no tuvo profundidad con el esférico. Javi Puado y Gonzalo Villar (m.53 y m.54) aprovecharon las potentes incursiones de Marc Cucurella por banda izquierda para anotar; ambos con disparos de bella factura.

Juan Miranda, ya en el m.89, certificó el triunfo que sitúa al equipo de Luis de la Fuente como líder del Grupo B tras el empate de República Checa e Italia (1-1).

REPÚBLICA CHECA – ITALIA (1-1)

La selección italiana no pudo hacer valer su favoritismo ante un conjunto checo que no tardó en avisar de que no iba a ser tan fácil. En el minuto 11, Carnesecchi, guardameta de Italia, salvó con el pie derecho en una gran intervención un remate a bocajarro de Ondrej Lingr. Pero Italia respondió y en el m.32 Patrick Cutrone se inventó un pase entrelíneas que Scamacca transformó tras recortar al portero.

Pero los problemas italianos comenzaron en el m.75. Giulio Maggiore introdujo el balón en su portería al intentar despejar. En el m.84, su gran estrella, Sandro Tonali, dejó una imagen muy fea pisando adrede a Ondrej Sasinka tras luchar por un balón y le costó la roja directa. Y ya en el añadido, Riccardo Marchizza vio la segunda amarilla. Ambos se perderán el partido frente a España del sábado.

HUNGRÍA - ALEMANIA (0-3)

Guión parecido al de España. Al conjunto alemán le costó entrar en el partido a pesar de dominar claramente el esférico y lo acabaron resolviendo en la segunda parte. Bote Baku, del Wolfsburgo, fue el gran protagonista con sus dos goles y una asistencia.

Lukas Nmecha, cedido al Anderlecht belga por el Manchester City, inauguró el marcador con un gran cabezazo en el minuto 61 y Baku se encargó de aprovechar los despistes defensivos húngaros para firmar su doblete en el m.66 y el m.73. Una de las atracciones del torneo, Youssoufa Moukoko, se quedó sin debutar a pesar de la cómoda victoria. De haberlo hecho, se habría convertido, a sus 16 años, en el futbolista más joven en jugar un Europeo sub-21.

RUMANÍA - PAÍSES BAJOS (1-1)

Países Bajos llegaba al campeonato como una de las grandes favoritas por su potencia ofensiva: 46 goles en los 10 partidos de clasificación. Y acabó el miércoles dando por bueno el empate frente a un equipo rumano que tuvo en sus botas la victoria, pero no pudo con la gran actuación del guardameta Kjell Scherpen. El portero salvó un remate a bocajarro de Alexandru Pascanu en el m.66 y un disparo fuerte desde la frontal de Adrian Petre en el m.92.

El equipo neerlandés se adelantó gracias a un cabezazo de Perr Schuurs a la salida de un córner en el m.15, pero cinco minutos después Andrei Ciobanu puso el 1-1 definitivo con un gran golpeo de falta con la pierna derecha directo a la escuadra. EFE

