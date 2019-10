Español González y peruano Santillán reclaman falta de pago del Veracruz

Veracruz, (México) 21 oct (EFE).- El español Abraham González, el peruano Iván Santillán y el uruguayo Sebastián Rodríguez, entregaron este lunes recursos de inconformidad por la falta de pago de sueldos del equipo Veracruz, informaron la Federación Mexicana de Fútbol.

Los tres centrocampistas del Veracruz ingresaron a la llamada junta de controversias de la Federación sus 'inconformidades de impago', señaló la institución.

El defensa mexicano Lampros Kontogiannis se unió a sus compañeros y también presentó un recurso por la falta de pago de salarios de parte del Veracruz, que tiene casi seis meses sin pagarle a sus jugadores.

Rodríguez ha jugado doce de los 13 partidos que el Veracruz tiene disputados en el actual torneo Apertura 2019, González ha participado en diez juegos, nueve de ellos como titular, en tanto que Santillán ha cumplido seis participaciones.

La semana pasada, la Federación anunció que dispuso de 18 millones de pesos (unos 940.000 dólares) para paliar las deudas que el Veracruz tiene con los jugadores.

El propietario del Veracruz, Fidel Kuri, acumula deudas de hasta seis meses con jugadores y trabajadores de la institución.

Este fin de semana pasado, los futbolistas del Veracruz protestaron por el impago de sus salarios al dejar de jugar durante tres minutos ante Tigres, que aprovechó para hacerles dos goles para al final derrotarlos por 1-3.

La Federación informó que las audiencias de estos jugadores tendrán lugar este martes con los directivos y dueños del Veracruz y se espera que a más tardar el 25 de octubre se tenga una resolución.

El director deportivo del Veracruz, Raúl Arias, dijo que confía en que el equipo pueda jugar este martes ante el Zacatepec en el torneo de Copa

'No habrá concentración previo al partido ante el Zacatepec. Creo que no sabemos qué es lo que pueda pasar en realidad, supongo que vamos a jugar como está establecido y es lo único que tengo claro, porque entrenamos en función de eso, así que espero no haya ninguna sorpresita', declaró.

El Veracruz acumula 40 partidos sin ganar desde que el 25 de agosto del 2018 superó por 1-0 al Tijuana. EFE