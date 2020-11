Española Naturgy vende su negocio eléctrico en Chile por 3.000 millones

Barcelona/Madrid, 13 nov (EFE).- La energética española Naturgy ha llegado a un acuerdo con la compañía estatal china State Grid International para la venta de su participación del 96,04 % en la Compañía General de Electricidad (CGE) de Chile, por un importe de 3.038 millones de dólares (2.570 millones de euros).

State Grid, la mayor eléctrica del mundo, asumirá también la deuda de la energética chilena, lo que eleva el valor de la operación a 5.098 millones de dólares (4.312 millones de euros), según ha informado hoy Naturgy, que espera completar la transacción antes de finales de febrero de 2021.

La multinacional española espera que esta venta le reporte unas plusvalías de unos 473 millones de dólares (unos 400 millones de euros) antes de impuestos y que le permita reducir su deuda neta en aproximadamente 4.731 millones de dólares (4.000 millones de euros), gracias a la desconsolidación de la deuda de CGE y a los ingresos en efectivo obtenidos.

En rueda de prensa, el presidente del grupo, Francisco Reynés, ha dicho que la compañía 'no tiene prisa ni urgencia por invertir lo desinvertido' en CGE, y ha aclarado que esto es una 'salida parcial de Chile, no una salida definitiva', pues afecta sólo a su negocio de redes eléctricas, no al de gas.

En cuanto a los impactos de la operación, a la que Reynés se ha referido como la 'primera de gran calado' desde la puesta en marcha del plan estratégico de Naturgy en 2018, ha dicho que reducirá significativamente la deuda del grupo, al asumir State Grid la de CGE.

Según Naturgy, la deuda pasaría de los 17.386 millones de dólares (14.700 millones de euros) con que cerró a septiembre de 2020 a 12.773 millones de dólares (10.800 millones de euros) al acabar 2020, es decir 4.612 millones de dólares (3.900 millones de euros) menos.

La operación no tendrá apenas impacto en el beneficio neto de Naturgy para 2020 ni en el flujo de caja libre.

No obstante, debido al impacto significativo en la deuda, Naturgy ha decidido retrasar su Capital Markets Day a febrero, cuando la compañía presenta resultados anuales, pues dicho impacto obliga a hacer un proforma.

Reynés ha explicado que Naturgy, que alcanzará a finales de 2020, con dos años de antelación, los objetivos de eficiencia operativa que se marcó en su plan estratégico, inicia ahora la etapa de rotación de su cartera con el objetivo de que la compañía sea 'menos volátil y más predecible' y también, como ya ha dicho alguna que otra vez, 'más aburrida'.

Por eso, ahora centrará sus inversiones en 'países estables', con 'monedas fuertes' (euro, dólar, libra esterlina) y con cuadros macros estables.

La adquisición de CGE, llevada a cabo en 2014 gracias a una opa, fue la mayor operación internacional llevada a cabo por Naturgy, entonces llamada Gas Natural Fenosa.

La venta de esta compañía chilena implica que Naturgy prosigue con su política de desinversiones para seguir potenciando las renovables y al mismo tiempo para dar el máximo valor a sus accionistas.

En los últimos años, Naturgy ha llevado a cabo diversas desinversiones de calado, como la venta de su negocio en Italia, del 20 % de la distribución de gas natural en España, ha salido de países no considerados prioritarios como Kenia, Moldavia, Sudáfrica o Colombia y al mismo tiempo ha llevado a cabo un ambicioso plan de reducción de costes operativos en España.

Para Reynés, la venta de CGE ha sido claramente 'una buena operación', pues el precio por acción ha estado entre 1,5 y 2 euros por encima de las previsiones de los analistas, además de aportar 'un valor muy interesante de reducción de deuda'.

Ha asegurado además que tras esta transacción la posición del grupo en Latinoamérica 'seguirá siendo relevante, pero menos', pues seguirá estando presente en países como México, Panamá, Chile (donde sólo se ha desprendido con la venta de CGE del negocio de redes eléctricas), Costa Rica, Argentina o Puerto Rico.

El presidente de Naturgy ha justificado esta disminución del peso de Latinoamérica en la volatilidad, la depreciación de monedas y la caída de la demanda.

Para el ejercicio de 2020, ha estimado que la contribución de Latinoamérica estará entre un 33 % y un 34 %, y ha señalado que el objetivo de la estrategia de Naturgy no es sólo reducir la exposición a la región, sino 'salir creando valor' para la compañía, como ha hecho la operación de venta de CGE a State Grid.

CGE es la mayor compañía de distribución de electricidad en Chile y suministra al 45 % de hogares del país, con una plantilla de 1.463 trabajadores a septiembre de 2020.

La sociedad compradora SGID es una filial de la corporación china State Grid Corporation of China, considerada la mayor compañía de servicios públicos (utility) en el mundo. EFE