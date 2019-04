$!Españoles acuden este domingo a las elecciones con más incógnitas

“Hay mucha movilidad, mucho voto oculto, y no se sabe de quién”, resume la situación a Efe el politólogo Jaime Ferri, director del Departamento de Ciencias Política y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

El líder de la coalición de extrema izquierda Unidas Podemos, Pablo Iglesias. volvió a romper la regla no escrita de no realizar declaraciones en una jornada de reflexión, sí tuvo cuidado de no pedir el voto, algo que prohíbe la ley electoral española.

Iglesias dijo que mañana “es un día muy importante en el que se juega el futuro”, ya que los votantes deben pensar “sobre los argumentos puestos encima de la mesa” y ahora “les toca decidir”.

Un total de 36,893 millones de ciudadanos están llamados a elegir a 350 diputados y 208 senadores elecciones, las decimocuartas desde la restauración de la democracia en 1977.

Además, 100.000 personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental podrán votar mañana por primera vez, según una modificación legal aprobada hace algunos meses.

Mientras tanto, las autoridades tienen ultimado el amplio dispositivo logístico, técnico y de seguridad para los comicios, según explicaron este sábado en rueda de prensa el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea.

“Todo está dispuesto para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho” con “absoluta normalidad”, han asegurado. Sin embargo se han reportado importantes dificultades para ejercer el voto por correo.