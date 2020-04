Españoles varados en Chile por el coronavirus reclaman ayuda para regresar

Patricia Nieto Mariño

Santiago de Chile, 27 abr (EFE).- Al menos un centenar de españoles se encuentran varados en Chile por falta de vuelos que les permitan regresar a sus hogares debido a la crisis sanitaria que ha desatado el nuevo coronavirus y dicen no tener respuestas claras por parte de las autoridades competentes en Chile y en España.

'No somos un número, somos españoles que estamos frente a una situación de vulnerabilidad única en nuestro tiempo, fuera de nuestro país. Necesitamos volver a casa', consigna un vídeo que difundió un colectivo organizado desde hace unos días.

Se encuentran en sus casas, confinados para evitar la propagación del virus, pero conectados a través de un grupo de Whatsapp: la única alternativa que les queda para hacer presión a la embajada, el consulado y al ministerio de Exteriores y que les ofrezcan alguna alternativa de repatriación.

Chile decretó el cierre de todas sus fronteras el pasado 18 de marzo y aunque la medida no afecta a los extranjeros residentes que quieran regresar a sus países, la cancelación de todos los vuelos truncó las esperanzas de regreso de los españoles que se encontraban en el país.

A algunos de los afectados, la pandemia les sorprendió haciendo turismo, otros trabajan y residían en Chile. Es un grupo heterogéneo que se encuentra repartido por todo el país sin ninguna ayuda económica y en algunos casos sin tan siquiera alojamiento.

CONFINADA EN UNA FURGONETA

María Fonseca, una joven madrileña, se encontraba recorriendo Chile en furgoneta cuando cerraron las fronteras para evitar la propagación del virus. Según explicó a Efe, lleva más de un mes haciendo cuarentena en el vehículo, sin baño, aparcada en una pequeña localidad costera del sur de Chile.

'Hemos sobrevivido gracias a la buena voluntad de los vecinos, que nos han dejado agua y nos hemos podido duchar con agua fría. Aquí llueve y hace frío. Tampoco tenemos nevera', lamentó la afectada.

La precariedad también afectó la realidad de Macarena Arancibia, una aragonesa de 60 años, que viajó a Chile para asistir al funeral de un familiar. A la imposibilidad de volver a casa se suma la grave minusvalía que padece y las dificultades que está enfrentando para conseguir las medicinas que necesita.

'Las autoridades saben mi situación, les mandé mis informes médicos. Me mandaron al médico de aquí, pero solo me dan paracetamol. Hay días que no me tomo las medicinas que corresponde para no gastarlas', explicó a Efe Arancibia desde una casa que le han prestado para pasar la cuarentena.

Una de las portavoces del grupo, la sevillana Inma Hrom, cuenta que desde que el Gobierno de Chile cerró todas sus fronteras intentaron contactar sin éxito con las aerolíneas, con las autoridades españolas en Chile y también con el ministerio de Exteriores.

'NO PEDIMOS CARIDAD, SINO VOLVER EN LOS VUELOS QUE TENÍAMOS'

'Lo que pedimos no es caridad, lo que pedimos es que los vuelos que teníamos programados los utilicen para que podamos volver a España', aquejó en declaraciones a Efe.

El consulado de España en Chile, relató Hrom, le ofreció dos alterativas: un vuelo fletado por Alemania y otro fletado por Francia. El primero se canceló, y el segundo es un viaje en el que de momento, no se han asegurado las plazas a los españoles que se han inscrito.

Todos los que deseen reservar su lugar en ese vuelo, que tiene un precio de 896 dólares americanos, según detallaron a Efe varios afectados, están obligados a tener reservada otra plaza en un vuelo de París a Madrid, que deben gestionar y costear de sus bolsillos.

'Nos pusimos en contacto con el consulado y la respuesta fue que rellenáramos un formulario y estuviéramos pendientes, pero nosotros ya lo estábamos. En todo este tiempo no nos ha dado más alternativa, todo ha sido a través de gobiernos que no son el español', sentenció Hrom.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, hasta el pasado 18 de abril de han llevado a cabo 36 operaciones de repatriación, a las que hay que sumar una más desde Guinea Ecuatorial (21 de abril), una desde Filipinas (23 de abril), un vuelo desde Argentina (27 de abril) y uno desde Australia (30 de abril).

En total, se ha facilitado el regreso de casi 24.000 desde que se decretó en España el estado de alarma. EFE