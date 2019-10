Espargaró afirma que Márquez no es más veloz pero sí 'más consistente'

Buriram (Tailandia), 3 oct (EFE).- El español Aleix Espargaró, piloto oficial de Aprilia afirmó este jueves, en la jornada previa del inicio del Gran Premio de Tailandia de MotoGP que 'Márquez no tiene más velocidad que en 2014, pero sí mucha más consistencia'.

'No falla y es consciente de cuándo se puede y cuándo no y cada año que pasa va a ser más fuerte', dijo Espargaró, quien se atrevió a decir que 'tiene la misma relación con su equipo que la que yo tengo con mi mujer y eso sólo te da estabilidad y es muy bueno'.

'Marc es quien hace la diferencia; hay otros pilotos muy buenos con la misma moto y no son capaces ni de acercarse, están a años luz y eso que este campeonato es el de más nivel tecnológico y de pilotos de la historia, y si hay tanta diferencia es porque la hace él.', manifestó el mayor de los hermanos Espargaró.

Y, al referirse a sus propias posibilidades, Aleix Espargaró destacó que 'la moto -Aprilia- no está a nivel para que hiciera podio ahora mismo, pero podría mejorar los resultados y aunque 'Aragón se adapta bastante bien a nuestra moto al no haber aceleraciones de cero y casi todas las frenadas con inclinación'.

'Me gusta ver a mi equipo contento, pero hicimos séptimo, tampoco es para tirar cohetes. ¿Mucho mejor que otros fines de semana? Sí, pero es que lo otro es un desastre y un séptimo debiera ser un resultado normal porque Aprilia es una fábrica muy grande y estar tan contentos con un séptimo es que algo falla', continuó.

'En mi opinión, el problema que hemos tenido en Aprilia, hasta ahora, es que cogíamos la moto, la cargábamos en el camión e íbamos a otro circuito y vamos dando vueltas al mundo; ha faltado organización, muchísima ambición, prioridades, pero creo que con la llegada de Massimo Rivola ha mejorado muchísimo. Han llegado nuevos ingenieros, hemos cambiado el túnel del viento y a final de año llegan más ingenieros, es la primera vez desde que estoy aquí que esto realmente va a cambiar', admitió Aleix Espargaró.

Y, al referirse a su futuro reconoció que no lo pasa bien, 'no disfruto estando tan atrás; llevo desde los 15 años y ahora a los 30 puedo decir que si me tengo que ir a casa lo haré muy feliz'.

'Si la moto de 2020 es competitiva me gustaría quedarme, porque tengo muchas ganas de hacerlo bien con Aprilia, pero todo dependerá de cómo vaya la moto', dijo Espargaró, quien aclaró que le 'quedan un par o tres de temporadas buenas, no más'. 'Y mi idea es Aprilia, pero ya veremos'. EFE