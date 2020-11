Espargaró: 'Cinco podios en nueve carreras suena increíble, irreal'

Redacción deportes, 15 nov (EFE).- El español Pol Espargaró (KTM RC 16), tercero este domingo en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, afirmó que 'cinco podios en nueve carreras suena increíble e irreal'.

'Después de cuatro años tras este sueño estamos recogiendo los frutos y es algo irreal y de lo que nos sentimos orgullosos, pero en estas carreras consecutivas, donde todo el mundo mejora su puesta a punto y los pilotos están más preparados, conseguir resultados buenos en estas dos carreras consecutivas es increíble', aseguró.

'Significa que estamos trabajando muy bien, haciendo lo correcto, por lo que estoy orgulloso, pero queda una carrera para el final, que es Portimao, terreno desconocido y nadie sabe lo que pasará', añadió Pol Espargaró.

'No estamos lejos de los pilotos punteros y tendremos que luchar de nuevo', recalcó el piloto de KTM.

'Nuestro punto fuerte sigue siendo la frenada. La verdad es que vamos a tope, apurando al máximo. Me han faltado tres vueltas más para llegar a la temperatura ideal del delantero duro pero me sentía bien y me acercaba a Jack en la frenada, pero en la recta ponía el turbo y me derrapaba mucho el neumático trasero, así que no podía abrir el gas con mucho grado de inclinación', explicó.

'Aún así, imprimí ritmo al comienzo, pero Nakagami me iba dando caza y al final pudimos acabar terceros', destacó.

'Lo positivo', continuó, 'es que tenemos allí a Miguel (Oliveira) con la KTM en casa y ha dado muchísimas vueltas allí. Conoce al dedillo la pista y los baches aunque hayan reasfaltado la pista, por lo que vamos a poder tomar datos de él y de su estilo de pilotaje, así analizaré mucho lo que haga y eso nos ayudará a tener una buena posición'.

Sobre su paso al Repsol Honda y la pelea con KTM en 2021, Pol Espargaró dijo que no tiene 'ni idea' de si estarán luchando ambas marcas.

'Ya hemos visto lo rápido que ha ido Nakagami hoy y no sé qué moto está utilizando ni qué está haciendo la fábrica. Va a ser uno de los pilotos a batir el año que viene y espero que haya una gran pelea entre KTM y yo. Eso estaría genial', afirmó. EFE