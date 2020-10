Espargaró, contento, dice que 'dos podios en tres carreras es increíble'

Madrid, 11 oct (EFE).- El español Pol Espargaró (KTM RC 16), satisfecho y contento por la tercera plaza en el Gran Premio de Francia de MotoGP, resaltó que 'hacer dos podios en tres carreras es increíble' y no lo hubieran 'imaginado antes de empezar la temporada'.

'En condiciones de lluvia o de seco tenemos opciones de hacer grandes carreras y terminar así es una pasada', recalca Espargaró, quien lamentó 'esas carreras' en las que no puntuó, porque podría 'haber cogido buenos puntos'.

'Cuando llevábamos 13 ó 14 vueltas, he empezado a notar la caída del neumático delantero, que era demasiado blando, y allí me he empezado a tensar muchísimo. No podía pilotar tranquilo y me ha empezado hasta a doler la espalda de la tensión, pero cuando he visto que les cogía ha cambiado todo un poquito, te cambia un poco la mentalidad y entras en una espiral de buenas vibraciones, y al final he podido cogerles y la carrera me ha pasado mucho más rápido', explicó.

'El riesgo que había, que estaba tomando en las tres últimas vueltas, era alto, la pista se estaba secando y el neumático delantero iba al límite', señaló Pol Espargaró, quien recordó que 'Alex, con el medio delantero, ha hecho una estrategia mejor'.

'Hemos estado a punto de montarlo, pero como todas las KTM nos hemos decantado por el blando porque el medio no lo habíamos probado y parecía demasiado arriesgado, pero estoy contento por estar aquí, aunque al principio de la carrera he sufrido muchísimo porque no conseguía calentar los neumáticos y a lo mejor con el medio no habría podido terminar la carrera', continuó explicando Espargaró. EFE