Espargaró: 'Las sensaciones son muy buenas y estamos preparados'

Redacción deportes, 13 nov (EFE).- El piloto Pol Espargaró (KTM RC 16), el mejor español en la primera Jornada del Gran Premio de la Comunidad valenciana de MotoGP, ha asegurado sobre este primer día que 'las sensaciones son muy buenas y creo que estamos preparados para hacer una buena clasificación oficial mañana'.

'Los tiempos han sido mucho más rápidos que los del pasado fin de semana y eso quiere decir que seremos todos muy rápidos y aumentará el ritmo, lo bueno es que el mío lo ha hecho al mismo nivel que los demás, que era algo que me generaba dudas, estaba preocupado con que todos mejorasen y a mí me costase más', explica el piloto de KTM.

'La moto va muy bien, estamos mejorando como los demás, incluso algo más en comparación con alguna otra moto, así que somos positivos, pero es sólo el primer día, nos queda el sábado entero y parece que en buenas condiciones, no perfectas, porque parece que estará nublado', explica Pol Espargaró.

'Tengo la sensación de que Honda está muy fuerte con Nakagami y que la moto parece que funciona muy bien, 'Taka' ha hecho una tanda muy buena con neumáticos muy usados en el inicio de los segundos libres y su progresión ha sido muy grande, también viendo cómo terminaron el domingo pasado', indica sobre sus posibles rivales.

'Será difícil batirle, y también a Ducati, porque van más rápido, especialmente los pilotos de Pramac, Pecco y Jack, que han rodado muy rápido y ha sido un poco sorprendente para todos porque sufrieron bastante el pasado fin de semana', continúa el de KTM.

Pol Espargaró, a pesar de recalar la próxima temporada en el equipo Repsol Honda, continúa probando mejorar en la KTM RC 16, motivo por el que asegura que 'es una posición madura por parte de KTM y por la mía'.

'Después de cuatro años tenemos confianza absoluta entre nosotros, me senté con Mike Leitner cuando ya pasó todo, porque obviamente al principio no era una situación cómoda, y le dije que quería conseguir los mejores resultados, no sé qué pasará el año que viene, pero este año la realidad es que la moto está teniendo un gran rendimiento y teníamos que aprovecharlo tras el duro trabajo hecho en el pasado'.

'Mike me dijo que tendría la confianza de KTM y lo mismo que los demás. Obviamente, no tenía toda la información en los tests, algo que entiendo, pero en cuanto hay algo nuevo piensan en mí para desarrollarlo y probarlo porque confían en mí, saben que no les voy a mentir y que iré hasta el límite', asegura Pol Espargaró.

A la hora de pensar en mejorar su posición en la clasificación del mundial reconoce que 'los pilotos que tengo ahora mismo delante son muy rápidos, con motos muy buenas y con las cosas muy claras, no es escalar del 15 al 10'.

'La otra duda que me queda es que aquí podemos hacer un buen resultado, a lo mejor parecido al del pasado domingo, si todo va muy bien, pero en Portimao no tenemos ni idea, no parece que en los test sea un circuito que, a priori, se adapta a la moto a la perfección, por lo que tengo mis dudas, además de por no haber rodado nunca allí, fuera de lo que hice con una moto muy de calle', recuerda Pol Espargaró sobre el circuito portugués.

'El viernes que viene al mediodía sabré si somos capaces de escalar un poco más en el campeonato o no', recalcó Pol Espargaró, quien dijo esperar que este fin de semana pueda 'terminar entre los cinco primeros, sería perfecto después de los pinchazos de principio de temporada'. EFEasc