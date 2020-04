Esperada exposición de Kusama en el Botánico de Nueva York se pospone a 2021

Nueva York, 2 abr (EFE).- Una de las exhibiciones más esperadas del año en Nueva York, la muestra de la japonesa Yayoi Kusama en el Jardín Botánico de la ciudad, ha quedado relegada a 2021 como consecuencia del coronavirus, anunció este jueves la organización en un comunicado remitido a la prensa.

'KUSAMA: Cosmic Nature', que inicialmente se iba a poder ver desde el 9 de mayo hasta el 1 de noviembre de este año, ha sido pospuesta hasta la primavera de 2021, aunque el Jardín Botánico de Nueva York no informó de fechas concretas.

'La pasión que yo y la gente del Jardín Botánico de Nueva York hemos vertido sobre esta exhibición está aun ahí', dijo en un mensaje la cotizada artista de 91 años.

'Aspiramos a un amor sin fin (...) deseamos paz para el mundo, nuestros sueños, y milagros de esperanza. Es nuestro deseo que esta exhibición pueda ofrecer todo eso. Espero que todos podáis esperar', agregó.

Como el resto de las instituciones culturales de Nueva York, el Jardín Botánico ha tenido que cerrar sus puertas por la propagación del coronavirus en la ciudad, considerada el epicentro del virus y donde se registran ya más de 51.000 infecciones.

En los últimos años, las 'Infinity Mirror Rooms', en las que el visitante se adentra durante un periodo determinado de tiempo en habitaciones repletas de espejos y con objetos luminosos, se han convertido en un gran atractivo para el público, que ha acudido a ver estas obras en masa por todo EE.UU., incluyendo la Galería David Zwirner de Nueva York el pasado otoño.

La exhibición en el Jardín Botánico, fuera de los tradicionales espacios artísticos, se interpreta como una iniciativa audaz que podría impulsar la creciente fama internacional de Kusama.

Una vez sea inaugurada en 2021, 'Cosmic Nature' ocupará espacios tanto interiores como exteriores de las más de 100 hectáreas del Jardín Botánico de Nueva York, e incluirá pinturas, esculturas y los 'Infinity Mirror Rooms'.

Cuatro de sus proyectos verán la luz por primera vez en esta muestra, entre ellos el esperado 'Infinity Mirrored Room - Illusion Inside The Heart', el 'Dancing Pumpkin' o una escultura de casi cuatro metros de alto llamada 'I Want to Fly to the Universe'. EFE