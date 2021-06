Ignacio Ortega

San Petersburgo (Rusia), 11 jun (EFE).- Todo el mundo está esperando a Hazard. Los aficionados belgas y madridistas, los rivales de Bélgica y los organizadores de la Eurocopa. Pero nadie sabe si llegará a tiempo para demostrar que sigue siendo uno de los mejores jugadores del planeta.

“No creo que juegue el sábado contra Rusia. Y si juega, sólo saldrá unos 15 minutos. No le dará tiempo a recuperar la forma física”, comentó a Efe Vladislav Radímov, antiguo jugador del Zaragoza y actual entrenador del filial del Zenit.

NI RASTRO DEL HAZARD DEL CHELSEA

Hay motivos se sobra para el pesimismo. Hace unos días, Edén Hazard se vistió la camiseta nacional por vez primera desde noviembre de 2019. El seleccionador belga, Roberto Martínez, lo sacó en el amistoso ante Croacia en el minuto 82.

Lo que demostró en esos diez minutos no difiere mucho de lo que mostró con la camiseta del Real Madrid en los últimos meses y, por extensión, en los últimos dos años vestido de blanco.

Sólo salió de titular ante Osasuna en liga y Chelsea en la Champions a principios de mayo. Los partidos ante el equipo londinense le dejaron en evidencia. Contrastaron con su exhibición en la final de la Liga Europa ante el Arsenal -marcó dos goles- antes de recalar en el Madrid hace dos años.

En el resto de encuentros con la camiseta blanca fue suplente y en el último partido de liga ante el Villarreal ni siquiera saltó al campo.

Eso sí, Eden nunca ha mostrado la misma actitud que Gareth Bale. Por eso, Zinedine Zidane nunca le dio la espalda. Tuvo paciencia y le esperó una y otra vez.

“Para mí es muy extraño que el Real Madrid no haya encontrado el motivo de que se lesione continuamente”, señaló a Efe Víctor Onopko, exjugador del Oviedo y hasta hace poco técnico asistente en el CSKA Moscú.

Además, pronostica que no podrá llegar “en forma” al torneo, ya que ha perdido muchos meses y ha tenido “poca práctica de juego”.

“Es un futbolista con experiencia, pero no podrá ser el del Chelsea”, insistió.

ROBERTO MARTÍNEZ, SU PRINCIPAL VALEDOR

Su otro gran protector ha sido Roberto Martínez, consciente de que sin su magia, los “Diablos rojos” tendrán muy difícil ganar la Eurocopa.

Primero, negó que el madridista tenga que “estar al 100 %” para ayudar al equipo e incluso aseguró que “Edén está en su mejor estado de forma desde hace dos años”.

Después, Martínez se centró en recuperar la sonrisa del belga. “Está feliz, sonriendo. Ahora se trata de construir esa confianza partido tras partido y entrenamiento tras entrenamiento”, dijo.

Tras el partido ante Croacia, aseguró que “médicamente está bien” y que los diez minutos que estuvo en el campo fueron muy importantes desde el punto de vista “psicológico”.

Eso sí, nunca garantizó que vaya a jugar 90 minutos. “No me preocupan los 90 minutos. Me preocupa que pueda disfrutar su fútbol” o “esto no va sobre jugar 90 minutos contra Rusia, va que cuando esté en el campo pueda ser él mismo”.

Al respecto, el jugador admitió justo antes de viajar hoy, viernes, a Rusia que aún tiene que consultar con el equipo médico sobre qué hacer de cara al primer partido ante los rusos.

“He tenido sólo una semana completa de entrenamientos. Será decisión del técnico, pero aún no estoy al 100 %”, confesó.

La conclusión general es que Hazard no saldrá de inicio contra Rusia y, si el resultado es positivo, es probable que no lo haga hasta los cruces.

MODERADO OPTIMISMO

“Lleva entrenando tiempo suficiente para llegar bien al primer partido. En un mes un jugador se pone en forma”, comentó a Efe Paulino Granero, preparador físico de la selección rusa.

Granero opina que la experiencia del treinteañero Hazard le permitirá saltar al campo “sin estar al cien por cien”.

“Los jugadores con experiencia saben manejar los tiempos y el ritmo del partido para competir al máximo nivel sin llegar exhaustos. Los jóvenes lo dan todo y no saben dosificarse”, señaló.

Coincide con él Dmitri Chéryshev, exjugador del Sporting de Gijón y padre del internacional ruso Denís Chéryshev.

“Es verdad que lleva mucho tiempo lesionado, no ha dado la talla en el Madrid y perdió la condición física. Pero yo creo que por orgullo debe demostrar que es un jugador importante, se recuperará totalmente y sí podrá competir y ayudar a su equipo durante la Eurocopa”, apuntó Chéryshev, que comentará el torneo para la televisión rusa.EFE