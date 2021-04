Espino frente a 'King Kong', una oportunidad de oro en la ciudad del pecado

Sancho Lladós Sanginés

Redacción deportes, 17 abr (EFE).- El español Juan 'el Guapo' Espino se medirá al moldavo Alexandr 'King Kong' Romanov en el evento de UFC que se disputará esta madrugada del sábado al domingo en Las Vegas, Estados Unidos.

Espino se enfrenta a su mayor reto dentro de la UFC. Su rival estila un perfil de luchador parecido al suyo y suma también dos victorias dentro de la compañía de Dana White. Un triunfo de 'el Guapo' podría colocarle dentro del 'top' 15 de la división del peso pesado.

El luchador canario viene de dejar grandes sensaciones tras superar las lesiones que le apartaron del octágono durante casi dos años. Derrotó al estadounidense Jeff Hughes y disipó cualquier duda que pudiese haber respecto a su estado de forma. Sometió a su rival en el primer asalto con notoria autoridad.

Romanov, apodado 'King Kong' por su imponente físico, cuenta todas sus apariciones en la UFC por victorias. Venció al brasileño Marcos de Lima y al estadounidense Roque Martínez, ambos por sumisión.

El moldavo es una de las grandes novedades de la división del peso pesado, no es un rival sencillo, pero 'El Guapo' lo es menos todavía. La diferencia más reseñable entre ambos, la edad. 'El Guapo' tiene 40 años, su rival, 10 menos, aunque no tiene porqué ser una desventaja. Espino no solo mantiene su nivel, sino que va a mejor con los años.

La experiencia es un grado por lo que el espectáculo está asegurado. La preparación ha sido de gran nivel. Ha estado afilando sus armas en uno de los mejores gimnasios del mundo, el American Top Team, y entrenando con auténticas eminencias dentro de las MMA como el cubano Yoel Romero.

Espino tiene, como profesional, un historial de 11 victorias -8 de ellas por sumisión- y solo una derrota, en contra posición, su rival no ha sido doblegado nunca. Tiene 13 peleas ganadas y la misma cantidad de ellas por sometimiento que el español.

Choque de pretensiones en el desierto de Las Vegas. Si bien es cierto que Romanov es un gran riesgo para Espino, también es una oportunidad de oro. El ganador podría ascender mucho en el escalafón del peso pesado y colarse entre los 15 mejores de la división.EFE