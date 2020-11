Espinosa: Fue el más grande;ese marcaje supuso un antes y un después para mí

Madrid, 25 nov (EFE).- El español José Manuel Espinosa, ex central de Castilla, Real Sporting de Gijón y Celta de Vigo, y que con el equipo asturiano le hizo un marcaje inolvidable en la historia del club al astro argentino, declaró a EFE este miércoles tras conocer la muerte de Diego Maradona, que 'era el más grande' y que 'aquel marcaje supuso un antes y un después para' él.

'En mi opinión, Maradona no sólo fue un excepcional jugador, sino una gran persona. Para mí aquel marcaje supuso, sin duda, un antes y un después en el Sporting. Estaba algo cuestionado y a partir de ese día, la afición no dejó de quererme', comentó a Efe Espinosa, en referencia al marcaje que le hizo al 'Pelusa' la temporada 1983-84, cuando Maradona militaba en el FC Barcelona, que no pudo ganar ese día en El Molinón un partido que concluyó con empate a cero.

'Durante el partido él estuvo muy correcto, siempre. Y luego, lo que no se me olvidará nunca es que nos entrevistaron a ambos y él, que era el mejor jugador del mundo en ese momento, habló muy bien de mí, algo que siempre le agradeceré', explicó el ex defensa, integrante, antes de jugar en el Sporting, del histórico Castilla que jugó una final de la Copa del Rey (1980, contra el Real Madrid).

'Para mí Maradona fue el más grande de la historia, independientemente de (su compatriota Lionel) Messi', indicó, en conversación telefónica con Efe desde Gijón (Asturias), donde se afincó después de colgar las botas, Espinosa, nacido hace 61 años en Aldeanueva de San Bartolomé (Toledo).

'Con un equipo sin figuras, prácticamente, hizo campeón del mundo a Argentina. Y luego está lo que hizo en el Napolés, que también fue milagroso'; indicó a Efe Espinosa tras conocer la muerte de Maradona. EFE