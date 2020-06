Esposa de Brees ofrece disculpas y asegura que no son racistas

Nueva Orleans (EE.UU.), 7 jun (EFE).- Brittany Brees, esposa del mariscal de campo de los Saints de Nueva Orleans, Drew Brees, publicó una extensa carta en su página social, en la que dice que 'nosotros somos el problema. Lo siento'.

El texto de la mujer, que habla sobre el asunto que está afectando a la sociedad en Estados Unidos, tras la muerte del hombre afroamericano George Foyd, se da después de que el mariscal de campo estelar se disculpara por sugerir que los jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), que se arrodillaron durante el himno nacional faltaron al respeto al país.

La esposa de Brees mencionó incluso dos citas de Martin Luther King: 'al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos sino el silencio de nuestros amigos'.

En la segunda cita de Luther King, indica que 'no sólo tendremos que arrepentirnos de los pecados de personas malas, sino también tendremos que arrepentirnos por el espantoso silencio de las personas buenas'.

La carta de Brittany dice que 'nosotros somos el problema', y agrega que 'escribo esto con lágrimas en los ojos y espero que todos escuchen nuestros corazones'.

'He leído estas citas y las escrituras 1.000 veces y cada vez que las leo las palabras se hunden en mi corazón. Creo que sí, de eso se trata', dice.

Indica que 'sólo hasta los últimos pocos días, hasta que experimentamos las amenazas de muerte, experimentamos el odio, me di cuenta de que estas palabras nos hablaban directamente'.

Continúa diciendo que '¿cómo podría alguien que nos conoce o ha tenido interacciones con nosotros pensar que Drew o yo tenemos un hueso racista en nuestro cuerpo?. Pero ese es el punto. De alguna manera, nosotros, como la América blanca, podemos sentirnos bien por no ser racistas, sentirnos bien por amarnos unos a otros como Dios nos ama'.

Dice que 'Podemos sentirnos bien al educar a nuestros hijos sobre los horrores de la esclavitud y la historia. Podemos leerles libros a nuestros hijos sobre Martin Luther King, Malcolm X., Hank Aaron, Barack Obama, Rosa Parks, Harriet Tubman y sentir que estamos haciendo nuestra parte para criar a nuestros hijos para que amen, sean imparciales y sin prejuicios'.

Indica que 'como estadounidenses blancos sentimos que eso marca la casilla de hacer lo correcto. No fue hasta esta semana que Drew y yo nos dimos cuenta de que este es el problema. Con decir 'no estoy de acuerdo con faltarle el respeto a la bandera', entiendo también que no comprendo cuál es realmente el problema, no entiendo porqué estás luchando y no estoy dispuesto a escuchar gracias a nuestras nociones preconcebidas de lo que significa esa bandera para nosotros'.

Escribió que 'ese es el problema que no estamos escuchando, la América blanca no está escuchando. No estamos buscando activamente los prejuicios raciales. Hemos escuchado historias de hombres y mujeres que hemos conocido y amado durante años sobre el racismo que ocurrió en sus vidas, historias que nunca fueron compartidas o comentadas porque de alguna manera se consideraban normales'.

Les dice 'a todos nuestros amigos y a cualquiera que lastimemos, que en adelante trabajaremos mejor las cosas. Queremos escuchar y lucharemos por usted porque pensar que no somos parte del problema es marcar la casilla, significa que no estamos haciendo lo suficiente'.

El texto de la esposa del mariscal de campo concluye diciendo que 'es nuestro trabajo educarnos a nosotros mismos. Lo sentimos'.

Brees, de 41 años, tiene contrato con los Saints por dos temporadas más y 50 millones de dólares, incluidos los 25 millones de la primera que están garantizados.EFE