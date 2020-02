Esposa de Leonel Fernández, fórmula vicepresidencial de rival de exmandatario

Santo Domingo, 24 feb (EFE).- La esposa del expresidente dominicano Leonel Fernández, Margarita Cedeño, se presentará como candidata a vicepresidenta en las elecciones de mayo próximo como compañera de fórmula de Gonzalo Castillo, uno de los rivales del exmandatario en los comicios venideros.

Castillo, candidato del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a la Presidencia de la República Dominicana, anunció el nombre de su compañera de boleta durante una asamblea de dirigentes del partido de Gobierno.

Cedeño, de 54 años, es la actual vicepresidenta de la República y ocupa ese cargo desde 2012, en los dos Gobiernos encabezados por Danilo Medina, quien encabezó el encuentro de su organización.

La vicepresidenta está casada con el expresidente Leonel Fernández, quien fue gobernante en tres ocasiones y también se postula a la jefatura del Estado en las elecciones del próximo 17 de mayo.

La vicepresidenta apoyó a su marido en las primarias que celebró el PLD el pasado 6 de octubre, en las que se impuso Castillo por un estrecho margen de votos.

La derrota de Fernández precipitó su salida del PLD, alegando que se había cometido un fraude en su contra para favorecer a Castillo, quien es el candidato que apoyaba el presidente Medina.

'No me quita el sueño que algunos me juzguen equivocadamente por quedarme en mi partido', dijo Cedeño en su intervención ante los militantes del PLD.

La vicepresidenta, que goza de altos niveles de popularidad, aseguró que solo una cosa podría quitarle el sueño: 'que el PLD pierda las elecciones'.

Cedeño concluyó su intervención proclamando que 'con Gonzalo y Margarita, la victoria es 'segurita''. Leonel Fernández es el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP).

La República Dominicana se encuentra en estos momentos sumida en una crisis política abierta por la anulación de las elecciones municipales del 16 de febrero pasado.

Los comicios fueron anulados por un supuesto fallo informático en las máquinas de votación automatizada que se usaban por vez primera en el país.

Las municipales se repetirán, usando el voto manual, el 15 de marzo venidero y dos meses después tendrán lugar las presidenciales y legislativas. EFE