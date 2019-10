Estado brasileño de Piauí busca ayuda de Francia para área de preservación

Recife (Brasil), 15 oct (EFE).- El estado brasileño de Piauí (noreste) negocia la cooperación de Francia para poner en marcha proyectos de desarrollo sostenible, interés social y ecoturismo en parques naturales que, juntos, constituyen la mayor área de preservación ambiental de Brasil fuera de la Amazonía, dijo este martes el gobierno regional.

El asunto, abordado en la reunión que el gobernador de Piauí, Wellington Días, tuvo la semana pasada en Brasilia con el embajador de Francia en Brasil, Michel Miraillet, será retomado en la visita que un grupo de gobernadores de los estados del noreste de Brasil realizará en noviembre próximo a cinco países europeos.

Piauí, uno de los nueve estados de la región, cuenta con un complejo de 32 parques naturales en un área de 3,2 millones de hectáreas, sin tener en cuenta las unidades de preservación que están en manos de la iniciativa privada.

La cooperación será solicitada a la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y, según Días, citado en un comunicado, el crédito será invertido en proyectos que 'tornen viable el desarrollo sostenible integrado con el ambiental, lo social y con el turismo'.

'Es la mayor área de preservación ambiental por fuera de la Amazonía y la queremos incluir en el Programa Activos Verdes, una normativa del Acuerdo de París aprobada por el Congreso Nacional de Brasil', destacó Días.

De acuerdo con el gobernador, el estado financiará una parte del proyecto y el dinero captado en el extranjero será 'revertido en la estructura de esos parques', como el Canion do Río Poty y el Parque Nacional Serra da Capivara, beneficiando a municipios como Castelo do Piauí, Burití, Sao Miguel do Tapuio, Assunçao y Campo Maior.

'Ya tenemos iniciativas de generación de empleo en esas regiones, pero queremos invertir para ampliar todavía más las formas de alianzas que puedan atraer inversores, por ejemplo, en el área de hostelería', apuntó el gobernador.

Días se mostró 'confiado' en que la AFD y la Comisión de Financiación Externa (Confiex) del país europeo aprueben el proyecto que será presentado por Piauí.

La visita a Europa de las autoridades regionales forma parte de la agenda del Consorcio del Nordeste, una iniciativa que se gestaba desde 2011 pero que sólo se consolidó en julio pasado cuando los gobernadores de la región decidieron crear un bloque para hacer contraposición al Gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

Con la intensificación en agosto de los incendios forestales en la Amazonía, atribuidos por los ecologistas a la retórica antiambientalista de Bolsonaro, Brasil y Francia vivieron momentos de tensión por las críticas del presidente francés, Emmanuel Macron, a su homólogo brasileño. EFE