Estados Unidos espera seguir cooperando con el próximo Gobierno de Ecuador

Quito, 20 mar (EFE).- Estados Unidos seguirá cooperando con el Gobierno presidido por Lenín Moreno y espera trabajar de igual manera con el próximo que resulte del balotaje del 11 de abril entre el correísta Andrés Arauz y el centroderechista Guillermo Lasso, indicó este sábado la Embajada estadounidense en un comunicado.

En un mensaje colgado en el Facebook de la representación de Estados Unidos, el embajador en Ecuador, Michael J. Fitzpatrik felicitó a Arauz y Lasso cuyo paso a la segunda vuelta quedó oficializado este sábado con la proclamación definitiva de los resultados de la primera vuelta del 7 de febrero, por parte del Consejo Nacional Electoral.

Mientras Ecuador se alista para votar en abril, el Gobierno de Estados Unidos 'continuará cooperando con el gobierno del Presidente Moreno, y espera trabajar de igual manera con el próximo gobierno ecuatoriano, cualquiera que sea, en una amplia gama de temas en beneficio de los pueblos de ambos países y de la región', señala el escrito.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), Arauz, de la plataforma Unión por la Esperanza, obtuvo el 32,72 % de los votos y pasa a la segunda vuelta con Lasso, del movimiento Creando Oportunidades (CREO), que logró el 19,74 %.

De acuerdo al portal del CNE, en tercer lugar con 19,39 % de los votos, de un total histórico de 16 postulantes, aparece el candidato indígena por el movimiento Pachakutik, Yaku Pérez, quien asegura haber sido víctima de un fraude.

Los resultados oficiales finales de la primera vuelta se proclamaron este sábado una vez que se resolvieron todos los recursos planteados, según el CNE.

Ambos candidatos han asegurado que mantendrán una amplia gama de relaciones internacionales, entre las que figura Estados Unidos, el principal socio comercial de Ecuador.

Moreno ha mantenido fluidas relaciones con Estados Unidos desde que asumió la Presidencia en 2017 tras ganar las elecciones aupado por Rafael Correa, seguidor del Socialismo del Siglo XXI, y en cuya década de Gobierno (2007-2017) las relaciones entre Quito y Washington fueron tensas.

DEBATE OBLIGATORIO

En el camino al balotaje del próximo 11 de abril, los dos candidatos se preparan para un debate obligatorio que tendrá lugar el próximo domingo y en el que moderará la comunicadora Claudia Arteaga, luego de que este sábado, la periodista Andrea Bernal desistiera de participar por reparos sobre el formato del evento.

En un video colgado en Twitter, Bernal dijo que propuso cambios al reglamento, que no fueron acogidos.

'No comparto (...) que en el debate no exista un segmento de contra preguntas a los candidatos, que permita contextualizar, ampliar y concretar sus propuestas', dijo al indicar que no se dio paso a su requerimiento para la contra pregunta.

Por ello, la periodista ecuatoriana, que trabaja en Colombia, señaló que declina su participación como moderadora del debate presidencial 2021 y agradeció la invitación. EFE