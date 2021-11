Estados Unidos maquilla la derrota con el punto de dobles ante Italia (2-1)

Redacción deportes, 26 nov (EFE).- El dobles formado por Rajeev Ram, debutante en la competición, y Jack Sock dio a Estados Unidos el único punto de su enfrentamiento contra Italia (2-1) en el grupo E de la Copa Davis, que ya había quedado resuelto a favor de los transalpinos en los duelos individuales.

Ram y Sock derrotaron a Lorenzo Musetti, que entró por el anunciado en principio Simone Bolelli, y Fabio Fognini por 7-6 (5) y 6-2.

Esta victoria alimenta las esperanzas de Estados Unidos de pasar a los cuartos de final, para lo que debe ser primero de grupo o uno de los dos mejores segundos.

Previamente Lorenzo Sonego se había impuesto a Reilly Opelka por 6-3 y 7-6 (4) y Jannik Sinner de foma clara a John Isner por 6-2 y 6-0, en la sede de Turín.

Los dos italianos debutaban en la Davis.

Sinner fue un vendaval ante Isner. En una hora logró la proeza de romperle el saque en cinco ocasiones, sin ceder nunca el suyo.

'Obviamente cuando juegas algo por primera vez, es muy especial. Si ganas, mucho más. Esto va a estar en mi lista de lo mejor de este año, por supuesto', aseguró. el italiano.

Isner no puso reparos a su contundente derrota: 'No hay muchas veces en que no haya tenido ni una ocasión de dar a vuelta a las cosas. Pero así fue hoy. No recuerdo otro partido en que haya perdido tan fácil'.

La victoria de Sinner, décimo jugador del mundo, ratificó la que antes había logrado Lorenzo Sonego, que ya había sido convocado tanto para las finales de 2019 como para las eliminatorias de 2020 pero no llegó a jugar.

Se estrenó por fin en un partido de la Davis y lo hizo con un triunfo difícil ante Opelka, octavofinalista este año en el Abierto de Estados Unidos.

Los italianos devuelven a los norteamericanos la derrota que les propinaron en la última edición, en 2019 en Madrid.

Colombia es el tercer equipo del grupo E. Italia y Colombia juegan el sábado y Estados Unidos y Colombia, el domingo.

Estados Unidos, con 294 títulos en sus vitrinas, no guarda un buen recuerdo de su paso por las finales de 2019, cuando por primera vez desde 2015 se quedó fuera de los cuartos de final de la Davis. Su única victoria fue la que firmó ante Italia. EFE

