Estados Unidos rechaza confirmar si habrá un intercambio de presos con Irán

Washington, 10 may (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos rechazó este domingo confirmar si efectuará un intercambio de presos con Irán en el contexto de la pandemia del coronavirus y consideró que no es adecuado abordar este tema 'sensible' a la luz de los medios de comunicación.

'Estados Unidos está comprometido con el retorno de todos los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en el extranjero. Nosotros no gestionamos este tipo de diplomacia sensible a través de los medios de comunicación', dijo a Efe la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus.

La portavoz no comentó sobre los rumores sobre la posible liberación de dos detenidos de ambos países.

Este domingo, el Ejecutivo iraní dijo que ve a EE.UU. más proclive a efectuar un intercambio de presos en el marco de la pandemia del COVID-19 debido a que el virus está castigando especialmente a la población carcelaria, que suele estar hacinada en espacios pequeños.

En un video publicado este domingo, el portavoz gubernamental, Alí Rabieí, explicó que Washington aún no ha contestado a la posibilidad de un canje, pero afirmó que a juicio de Teherán 'Estados Unidos está actualmente más dispuesto en comparación con el pasado para acabar con esta situación'

Rabieí mencionó que uno de los presos que podría beneficiarse es el profesor iraní Sirous Asgari, quien está detenido en EE.UU. pese a que en noviembre pasado fue absuelto del cargo de robar secretos comerciales en violación de las sanciones contra Irán.

Asgari se contagió del COVID-19 pero se espera que, una vez se recupere de la enfermedad, las autoridades estadounidenses lo deporten a Irán.

El profesor iraní podría ser intercambiado por Michael White, un veterano de la Armada estadounidense detenido en Irán desde 2018 por espionaje.

White se benefició el pasado marzo de un permiso penitenciario por motivos de salud pero continúa en Irán, cuyas autoridades han dado libertad temporal a más de 100.000 presos debido a la propagación del coronavirus.

Este intercambio no sería el primero pese a la elevada tensión bilateral. El pasado 7 de diciembre, Irán y EE.UU. liberaron respectivamente al investigador estadounidense Xiyue Wang, arrestado en 2016 y condenado por espionaje, y al científico iraní Masud Soleimaní, detenido en 2018 por intentar exportar material biológico a Irán. EFE