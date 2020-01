Estrasburgo condena a Rusia por el segundo proceso contra dirigentes de Yukos

Estrasburgo (Francia), 14 ene (EFE).- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó este martes a Rusia por haber vulnerado varios derechos fundamentales en el segundo proceso que tuvo lugar en 2010 contra los exdirigentes de la compañía petrolífera Yukos Mijail Jodorovski y Platon Lebedev.

Tras el proceso por fraude fiscal que condenó en 2005 a Jodorovski y Lebedev y los condujo a colonias penitenciarias, ahora la Corte europea falla sobre las quejas por el segundo juicio que les condenó en 2010 por malversación y blanqueo.

Así, el Tribunal de Estrasburgo concluye que no se dieron las garantías propias de un juicio justo, al estar aislados en una caja de vidrio y no poder participar activamente en el proceso, una medida que 'no era necesaria ni proporcionada'.

Además, el fallo de la Sala Tercera pone en evidencia a los tribunales rusos por 'usar fórmulas estereotipadas', por la imposibilidad de los demandantes de interrogar a los testigos de la acusación y por no tener a su disposición todos los informes.

Según la sentencia, la definición del delito por el que se acusó a los demandantes 'se interpretó en detrimento suyo de modo extenso e impredecible', al no poder prever que la utilización de los beneficios por la venta de petróleo supondría un lavado de dinero.

El fallo condena a Rusia por no proteger el derecho de los demandantes a la vida privada y familiar pues, si tras la primera condena pudieron recibir visitar de larga duración, después de la segunda no se les permitió.

El Tribunal de Estrasburgo rechaza en cambio las alegaciones de que su culpabilidad estaba motivada por motivos políticos y que el segundo proceso era 'exactamente idéntico' al primero.

Tampoco ve la sentencia una vulneración de la presunción de inocencia que protege el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por las declaraciones que realizó en 2009 y 2010 el entonces primer ministro Vladimir Putin.

En ellas, comparó a Jodorovski con Bernard Madoff, Al Capone y un hacker, y mencionó el delito de fraude, del que el demandante nunca fue acusado, por lo que 'disipó toda confusión'.

Los demandantes, que quedaron en libertad entre diciembre de 2013 y enero de 2014, no solicitaron indemnización alguna. El fallo considera que la constatación de varias vulneraciones supone una indemnización suficiente por el daño moral sufrido.

Los jueces belga, Paul Lemmens y ruso, Dimitri Dedov, expresaron una opinión parcialmente disidente, porque los demandantes 'podrían haber previsto que sus operaciones supondrían una apropiación indebida o malversación de fondos y, por tanto, lavado de dinero'.

El Gobierno ruso fundó Yukos en 1993 y la privatizó pocos años después. En 2002, fue objeto de varios procesos y controles fiscales y fue declarada 'culpable de fraude fiscal reiterado'. EFE