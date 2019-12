Estudiantes de La Plata inicia 'conversaciones' para fichar a Iniesta

Buenos Aires, 23 dic (EFE).- Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, reconoció este lunes que tienen 'algún tipo de conversación' con Iniesta para ficharlo y que sea nuevamente compañero de Javier Mascherano, con quien jugó en el Barcelona.

'Hay negociaciones abiertas, con algunos hemos tenido algún contacto, con otros no. Lo de Iniesta no es algo sencillo, no es algo que podamos decir que hay una negociación, sí algún tipo de conversación', dijo Verón en diálogo con Radio Rivadavia.

El campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, de 35 años, también fue compañero en el equipo catalán del ahora entrenador de Estudiantes de La Plata, Gabriel Milito.

'Buscar a Iniesta es algo que la gente no se va a olvidar, más allá de si se concreta o no', añadió.

Gastón Fernández, delantero del 'Pincha', le escribió un mensaje al jugador del Vissel Kobe japonés en su cuenta de Instagram: 'Dale, Andrés, no te vas a arrepentir'.

Estudiantes de La Plata es décimo tercero de 24 equipos en la Superliga Argentina con 16 puntos, 14 menos que el líder, Argentinos Juniors. EFE