Estudiantes de universidad india atacada acusan a policía de parcialidad

Nueva Delhi, 10 ene (EFE).- El Sindicato de Estudiantes de la Universidad Jawaharlal Nehru (JNUSU) de Nueva Delhi acusó este viernes a la policía delhí de parcialidad en su investigación sobre el ataque que sufrió la institución el domingo con 35 heridos, al haber tratado de vincular a las víctimas del mismo con la violencia.

'Obtendré justicia, pero ¿por qué la Policía de Delhi es parcial? (...) Yo no llevaba ninguna máscara, no he hecho nada malo, todavía tengo mi ropa manchada de sangre', afirmó en una rueda de prensa Aishe Ghosh, presidenta del sindicato.

Ghosh fue una de las 35 personas, entre profesores y alumnos, que resultó herida el domingo cuando decenas de encapuchados irrumpieron en el campus de la prestigiosa universidad y apalearan a todo el que se encontraron con barras de hierro y piedras.

Las declaraciones de Ghosh se produjeron después de que, en otra rueda de prensa, la Policía de Delhi vinculara a la líder sindical y a otros estudiantes de ideología izquierdista con la situación de violencia y protestas que vive la JNU desde hace dos meses por el aumento de las tasas de las residencias de estudiantes y el clima de movilización social generalizado en el país.

El subcomisario de Delitos del cuerpo, Joy Trikey, mencionó a la activista y a los otros estudiantes de izquierdas y mostró fotografías que demostrarían su presunta participación en los choques entre diferentes organizaciones estudiantiles de izquierda y derecha los días previos al ataque.

No obstante, la policía aún no ha identificado a los responsables del ataque del 5 de enero, del que el JNUSU responsabiliza a la Asociación de Estudiantes Indios (ABVP), vinculada al gobernante partido nacionalista hindú Bharatiya Janata (BJP).

'Hubiera sido bueno si hubiéramos podido obtener las imágenes de las cámaras de seguridad, pero lamentablemente en los incidentes del 3 y 4 (de enero) el wifi y las cámaras se desactivaron', aseguró Trikey, a pesar de que existen numerosas imágenes del incidente, grabadas por los estudiantes y emitidas por televisión.

Según la policía, los servidores informáticos de la universidad fueron boicoteados por estudiantes del JNUSU para evitar los registros a través de internet en la universidad de cara al inicio de las clases tras el parón invernal, como medida de protesta contra el alza de las tasas. EFE