Estudiantes piden en Edimburgo pasar a la acción contra la crisis climática

Remei Calabuig

Edimburgo, 25 sep (EFE).- Decenas de estudiantes universitarios y de secundaria se concentraron este viernes a las puertas del Parlamento escocés como parte de la acción global convocada por el movimiento 'Fridays for Future', que pide a los gobiernos poner en marcha medidas urgentes para frenar la emergencia climática.

La protesta, organizada por el colectivo 'Scottish Youth Climate Strike', contó también con varios adultos que, al grito de '¿Qué queremos? ¡Justicia climática! ¿Cuando la queremos? ¡Ahora!, se unieron a las reivindicaciones del movimiento estudiantil.

Se trata de la primera huelga de los viernes, que se ha retomado después de la primera ola de la pandemia de COVID-19, que obligó a los estudiantes a trasladar sus protestas a internet.

Conscientes de la importancia de llevar a cabo una concentración segura, todos los asistentes llevaban mascarillas, guardaban la distancia social y utilizaban los botes de gel hidroalcohólico proporcionados por la organización.

Entre pancartas como 'Protesta ahora o nada después', 'Protege nuestro habitat, no mi riqueza' o 'El nivel del mar crece, así que nosotros también', los manifestantes pidieron al Gobierno escocés que asuma objetivos más ambiciosos después de declarar el año pasado la emergencia climática.

El Ejecutivo de Nicola Sturgeon aprobó en 2019 una ley para disminuir anualmente las emisiones contaminantes, de forma que se consiga reducirlas a cero en 2045, cinco años antes que el resto del Reino Unido.

Para Sandy Boyd, uno de los estudiantes de secundaria organizadores de la protesta, estos objetivos 'no están de ninguno modo cerca de lo que es necesario'.

'Cada día vemos noticias de casquetes polares que se están derritiendo, gente que es desplazada por desastres naturales y los objetivos del Gobierno no son suficientes para tomar las acciones necesarias que frenen esta emergencia', afirmó Boyd en declaraciones a Efe.

Considera que el movimiento estudiantil, tras realizar varias 'huelgas online' a través de vídeos y acciones en redes sociales, ha resurgido más fuerte y cree que la pandemia brinda la oportunidad de 'reconstruir una sociedad más verde y justa con el medio ambiente'.

'Esta es la primera vez que volvemos a las calles después del confinamiento y vamos a seguir protestando. Con las elecciones en Escocia y la COP-26 en Glasgow el año que viene, es un momento crucial para emprender acciones climáticas, así que no vamos a parar', destacó.

Este estudiante se refirió así a la cumbre del clima, auspiciada por Naciones Unidas, conocida como COP-26, que debía celebrarse dentro de dos meses en Glasgow y que, debido a la crisis sanitaria, tendrá lugar del 1 al 12 de noviembre de 2021 en la ciudad escocesa.

Se trata de una cita importante, después de que en la celebrada en Madrid el año pasado los países no consiguieran consensuar políticas de gran calado, por lo que los expertos la han calificado como la más decisiva desde el Acuerdo de París en 2015, que fijó objetivos contra la emisión de gases contaminantes.

Avery y Olivia tienen 20 y 21 años y estudian Ciencias Biomédicas y Fotografía en la Universidad de Edimburgo. Llegan cuando la protesta apenas ha empezado y rápidamente despliegan sus pancartas.

'Vemos que solo tenemos, según dicen, siete años hasta que sea demasiado tarde y no parece que se esté haciendo nada. Todas las fechas fijadas están muy lejos y no se están tomando acciones, no lo están tratando como una crisis, nosotras sí', afirmó Olivia a Efe.

'La COVID-19 está demostrando que cuando hay una crisis real, el mundo se para, por eso creo que con la crisis climática no se lo están tomando en serio', apuntó su amiga Avery.

En diversas partes del mundo, las organizaciones juveniles han convocado hoy manifestaciones en defensa del clima, como la que ha encabezado la activista Greta Thunberg en Estocolmo. EFE