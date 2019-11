Estudiantes protestan contra los candidatos a la presidencia y las elecciones

Argel, 5 nov (EFE).- Cientos de estudiantes argelinos se manifestaron hoy en la calles de Argel, como hacen cada martes desde finales de febrero, para exigir la caída del régimen militar y el sistema de gobierno que domina el país desde el final de la guerra civil (1992-1999), al que acusan de una corrupción sistémica.

Los estudiantes se congregaron a primera hora de la mañana en la simbólica plaza de los Mártires, a los pies de la Casbah antigua, y recorrieron el kilómetro que les separaba de la plaza de la Grand Poste, corazón de Argel, al grito de 'no, el pueblo dice no a las elecciones' presidenciales previstas para el 12 de diciembre.

Durante el recorrido se sumaron a la movilización decenas de ciudadanos que expresaron su rechazo a los comicios y a los cinco candidatos presidenciales admitidos esta semana por la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE), ninguno de los cuales es un genuino representante del movimiento popular de protesta (Hirak) que protesta en Argelia cada viernes desde el pasado 22 de febrero.

'No, el pueblo dice No' o 'No a los cinco' coreaban los manifestantes en alusión a las aspiraciones de Ali Benlis y Abdelmadjid Tebboune, ambos jefes de gobierno durante el largo mandato del ya expresidente Abdelaziz Bouteflika, de los exministros Azeddine Mihoubi y Abdelkader Bengrina, y del presidente del Frente Al Mustakbal, Abdelaziz Belaïd.

'No quiero votar, quiero un cambio' era el eslogan que portaban varios de los manifestantes, que advertían que 'no habrá elecciones el 12 de diciembre', entre gritos de 'Argelia libre y democrática' e 'independencia.

A mitad de camino, los congregados trataron de pasar frente ala sede del Parlamento, en el bulevar de Zighud Yuosef, pero fueron repelidos por la Policía, ampliamente desplegada a lo largo del recorrido y en otros puntos de la capital.

Allí se escucharon consignas en contra del jefe del Ejército, general Ahmed Gaïd Salah, convertido en el nuevo hombre fuerte del país desde que a finales de marzo forzó la dimisión de Bouteflika, quien le designó para el puesto en 2004 y con el que colaboró de forma estrecha durante la mayor parte de su presidencia.

Los manifestantes exigieron, asimismo, la libertad para todos los detenidos durante estos ocho meses, muchos de ellos en prisión sin haber sido juzgados.

A la movilizaciones contra el Gobierno argelino se sumó el pasado 27 de octubre el estamento judicial, que mantiene desde entonces una huelga indefinida y un desafío que podría dar al traste con un proceso electoral que el Hirak ha anunciado que boicoteará por considerar que se trata de una mascarada democrática del régimen militar. EFE