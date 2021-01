Estudio destaca la eficacia del raloxifeno en inflamaciones asociadas a COVID

Barcelona (España), 21 ene (EFE).- Investigadores del Centro de Biotecnología Molecular de la Universidad Polítécnica de la región española de Cataluña (UPC) han demostrado que el raloxifeno, un fármaco indicado en el tratamiento de la osteoporosis, podría inhibir las moléculas involucradas en los procesos inflamatorios asociados a la COVID-19.

Según informó la UPC este jueves en un comunicado, este estudio se suma a otras investigaciones que señalan la idoneidad del uso del raloxifeno en personas infectadas con la COVID-19, dada su capacidad para inhibir otra ruta de señalización de la inflamación y también por ser un candidato como agente antiviral contra el coronavirus del Síndrome Respiratorio Agudo grave de tipo 2.

Aproximadamente el 20 % de los pacientes de COVID-19 presenta un cuadro clínico grave y precisa de curas intensivas, al desarrollar neumonía de diversos grados que puede evolucionar hacia estadios más graves y provocar la disfuncionalidad de diferentes órganos.

En estos casos severos de la enfermedad se observan niveles elevados de moléculas proinflamatorias diversas, un fenómeno conocido como tormenta de citocinas.

En la lucha por combatir la enfermedad, los investigadores Juan Jesús Pérez y Patricia Gómez-Gutiérrez, del Centro de Biotecnología Molecular y vinculados al Departamento de Ingeniería Química de la UPC, han encontrado que el raloxifeno 'es capaz de actuar como inhibidor de la bradicinina'.

El aumento de la bradicinina observada en pacientes de COVID severos podría ser el desencadenante de la tormenta de citocinas, una hipótesis que se basa en la disfunción que padece la enzima de conversión de angiotensina 2 en estas personas enfermas, ya que es la puerta de entrada del SARS-CoV-2 a las células.

Este estudio se ha elaborado a partir de métodos computacionales de diseño molecular, ha explicado Pérez, que ha añadido que, 'una vez identificado el compuesto in silico (por computadora), se envió una muestra a un laboratorio externo para su caracterización in vitro, corroborando su nuevo perfil farmacológico, y se ha visto que el raloxifeno actúa como antagonista parcial de la bradicinina'.

Las conclusiones de esta investigación se recogen en el artículo Discovery of a Bradykinin B2 Partial Agonist Profile of Raloxifene in a Drug Repurposing Campaign, publicado recientemente en la revista científica International Journal of Molecular Science.

Pérez ha considerado que 'los buenos resultados de las diferentes líneas de investigación alrededor del raloxifeno hacen muy posible que el compuesto sea un buen candidato como fármaco contra la COVID-19'. EFE