Estupiñán: 'hay que estar muy atentos en defensa y contundentes en el ataque'

Guayaquil (Ecuador), 14 nov (EFE).- El extremo izquierdo de Ecuador, Pervis Estupiñán, resaltó este sábado que el próximo martes contra Colombia deberán estar muy atentos en defensa y contundentes en ataque, por la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

'Tenemos que hacer respetar nuestra localidad. Sabemos que Colombia tiene muy buenos jugadores, trataremos de estar cien por ciento concentrados desde la defensa y luego ser contundentes en ataque como oportunidad para sumar los tres puntos', señaló Estupiñán en un rueda de prensa virtual.

Desde la concentración de 'La Casa de la Selección', en la capital ecuatoriana, el extremo izquierdo del Villarreal español, hizo gala del conocimiento que tiene de las virtudes que viene mostrando Colombia en la actual eliminatoria.

'Colombia tiene muy buenos jugadores, que les gusta salir rápido al contraataque, de todo eso debemos estar muy pendientes', añadió.

También destacó el momento que vive Ecuador tanto en los entrenamientos, concentración y en los partidos, en los que perdió por 1-0 ante Argentina, ganó por 4-2 sobre Uruguay y por 2-3 en su reciente visita a Bolivia.

'Veo a mis compañeros y al equipo que están de la mejor manera a pesar que no tenemos mucho tiempo de trabajo. La mayoría integramos una nueva generación, pero nos hemos adaptados muy bien a la idea que nos ha planteado el técnico desde el inicio', indicó.

Dijo que influye favorablemente compartir y estar concentrados con los jugadores con gran trayectoria que han sido ratificados en el equipo.

Estupiñán aseguró sentirse cómodo jugando como defensa o como puntero izquierdo: 'no tengo problemas para jugar en el puesto que me ponga el entrenador, me siento cien por ciento seguro, a pesar de los pocos días de entrenamientos en equipo, pero tratamos de acoplarnos lo más rápido posible'.

'Todo el equipo tiene unas tremendas ganas para defender a nuestro país, y no solo los once y los que entran al cambio, también los que se quedan fuera de los partidos, están con esa misma ilusión de querer mostrarse ante el seleccionador', resaltó.

Por su parte, el jefe del cuerpo médico de Ecuador, Camilo Chiquito, se refirió a los tres casos positivos de coronavirus que se han reportado en el equipo.

'Tenemos tres casos positivos de coranovirus, Enner Valencia, Alan Franco y Diego Palacios. Son tres casos diferentes, pero hay que recalcar que no se ha incumplido con ninguna normativa sanitaria local y del protocolo de Conmebol y de FIFA', señaló Chiquito en la rueda de prensa virtual.

'Los jugadores salieron desde cada país y llegaron a Ecuador con una prueba negativa, el día lunes se repitió el negativo con la prueba que se le realizó a toda la plantilla, posterior a eso, el jugador Valencia, previo al partido con Bolivia, comenzó a mostrar los síntomas, por lo que decidimos que no debía jugar', relató.

'Una vez de regreso, se decidió aislar Valencia y a Franco, hicimos las pruebas respectivas ayer, y hoy las confirmamos de los casos positivos, incluido también Palacios, que esta asintomático hasta el momento. Los tres están con cuidados, se encuentran estables por lo que no hay que preocuparse', indicó.

Y añadió que también hicieron hoy 'el chequeó a toda la delegación tal como lo plantea la Conmebol tres días ante de la competición, y no hay más casos positivos'. EFE