ET y Elliot se reencuentran 37 años después en un comercial de Xfinity

Miami, 29 nov (EFE).- El extraterrestre ET y un ahora adulto Elliot, los dos protagonistas de la icónica película 'ET' (1982), se han reencontrado 37 años después de conocerse, pero no en una secuela sino en un emotivo comercial de la compañía estadounidense de telefonía e internet Xfinity.

La publicidad, de poco más de cuatro minutos de duración, se emitió con motivo del día de Acción de Gracias, el tradicional festivo de espíritu familiar que se celebró el jueves en todo EE.UU. y que supone el arranque de la temporada de fiestas de fin de año en ese país.

En el cortometraje, ET vuelve a la Tierra a visitar a Elliot, ahora un padre de familia con dos hijos y que es interpretado por el mismo actor de la película original, Henry Thomas.

El pequeño extraterrestre aprende sobre tabletas, internet y gafas de realidad virtual, además de jugar y deslizarse sobre la nieve con los niños.

Como en la película original, ET y los hijos de Elliot vuelan sobre sus bicicletas con la luna llena de fondo, y cuando al pequeño personaje le llega el momento de abandonar el planeta recrea la escena de despedida, ahora con el hijo de Elliot, al que le apunta con su largo dedo iluminado el corazón y le dice: 'Estaré aquí'.

La publicidad, que se titula 'una reunión de feriado', se estrenó el jueves, durante el tradicional desfile de enormes globos que por Acción de Gracias organiza la cadena comercial Macy's en Nueva York y se transmite a todo el país.

En la cuenta oficial de Xfinity en YouTube acumula más de 3,6 millones de visualizaciones y es el número uno en tendencias en esta plataforma.

El comercial seguirá emitiéndose en EE.UU. y en países de Europa a lo largo de toda esta temporada y hasta el 5 de enero en diferentes versiones, según informó Comcast Corporation, de la que son subsidiarias Xfinity y Universal Pictures, ésta última distribuidora de la película que fuera un éxito de taquilla.

Según informa la revista Variety, el director del largometraje, Steven Spielberg, dio el visto bueno al anuncio y al mensaje que trae, que es el de conectar con la familia y seres queridos en épocas festivas. EFE