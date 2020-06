Eurodiputado de Asuntos Exteriores ve ilegítima la ratificación de Luis Parra

Bruselas, 11 jun (EFE).- El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara, el alemán David McAllister, consideró este jueves que la ratificación del opositor Luis Parra como líder de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela 'no fue legítima' y 'no respetó el procedimiento legal ni los principios democráticos'.

En un comunicado, McAllister consideró 'terrible' la decisión del Tribunal Supremo venezolano del pasado 26 de mayo y tildó este movimiento de 'ataque del régimen ilegítimo de Maduro a la última institución democrática que quedaba en el país'.

Además, reiteró su apoyo a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela.

El eurodiputado afirmó también que es 'escandalosa' la petición del fiscal general de Venezuela al Tribunal Supremo de examinar si el partido 'Voluntad Popular' -que lidera Leopoldo López y en el que militó durante toda su carrera Guaidó- es una organización terrorista.

'No contribuye a la búsqueda de una salida a la crisis venezolana', advirtió McAllister.

La posición del presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara coincide con la expresada por el bloque comunitario en su conjunto, que la semana pasada rechazó 'las violaciones del funcionamiento democrático, constitucional y transparente de la Asamblea Nacional, así como las intimidaciones, violencia y decisiones arbitrarias contra sus miembros'. EFE

lzu/ah

(Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)