Eurodiputados del PPE defienden derecho al olvido de supervivientes de cáncer

Bruselas, 12 may (EFE).- Varios eurodiputados del grupo popular del Parlamento Europeo (PE) defendieron este miércoles el derecho al olvido de los 'supervivientes' de cáncer, esto es que el hecho de haber sufrido la enfermedad no suponga un problema para estas personas cuando traten de solicitar ciertos servicios, como préstamos o seguros.

'Europa debe acabar con los obstáculos para los antiguos pacientes de cáncer cuando quieren acceder a instrumentos financieros como préstamos, hipotecas y seguros de vida', aseguró la eurodiputada popular, Cindy Franssen, en un foro organizado por el grupo parlamentario.

Franssen apoyó un 'enfoque a escala europea' para la lucha contra el cáncer y urgió a garantizar este derecho a través de una 'ley del olvido' en toda la Unión Europea (UE) para que no existan 'ciudadanos de primera y segunda clase' dentro de los países bloque comunitario.

Por su parte, el eurodiputado popular Tomislav Sokol, alentó a la UE a actuar para 'eliminar la discriminación' que existe con las personas que han superado un cáncer en el ámbito de los seguros de vida, así como a elaborar directrices y recomendaciones para los Estados miembros con el objetivo de 'dar una solución' a este problema'.

Asimismo, lamentó que el plan europeo de lucha contra el cáncer no recoja el derecho de estas personas a 'ser olvidadas' y no descartó que el PPE lance una petición a la Comisión Europea (CE) para recoger este supuesto.

Durante el debate, Tiago Costa, quien fue diagnosticado de leucemia cuando tenía 10 meses, destacó la importancia de 'mejorar la vida' tanto de pacientes como personas que hayan superado la enfermedad para poder 'compartir un mensaje esperanzador' con ellos: 'es posible volver a vivir con una vida normal'.

'Hoy con una vida tranquila, me enfrento a la posibilidad de no tener un seguro de vida y por tanto no podré acceder a un préstamo para comprar una casa o un negocio por algo que me pasó cuando no podía ni caminar ni hablar', relató Costa quien quiso compartir su historia vital.

Por ello, acució a asegurar que 'todos los ciudadanos tengan la misma dignidad social y sean iguales ante la ley' y celebró que el Parlamento de Portugal, su país de origen, vaya a debatir la posibilidad de implementar este derecho al olvido, lo que puede servir de 'inspiración' a otros países para asegurar que 'el diagnóstico previo de cáncer no sea un motivo de discriminación'.

Sin embargo, una futura ley europea sobre el derecho al olvido no debe centrarse 'sólo en los instrumentos financieros' sino abordar otras cuestiones relacionadas con la calidad de la vida de estas personas, aseguró Katie Rizvi, de la organización Youth Cancer Europe.

'Hablamos de las hipotecas, de los préstamos para empresas, que son muy importantes para muchos jóvenes que empiezan su vida después de la terapia contra el cáncer, pero también de la fertilidad y las políticas de adopción de niños', subrayó. EFE

