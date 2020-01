Europa: pocos casos de gobiernos entre socialistas y partidos a su izquierda

Madrid, 7 ene (EFE).- En Europa, la izquierda de la izquierda gobierna poco. Pero hay casos que se parecen al Ejecutivo que hoy se ha formado en España entre el PSOE y la coalición Unidas Podemos y que preside el socialista Pedro Sánchez.

En términos generales, el socialismo democrático o socialdemocracia no ha querido, o no ha podido, incorporar a formaciones situadas a su izquierda: no partidos verdes sino grupos que representan en este siglo XXI lo que se llamó comunismo hasta la caída del Muro de Berlín.

En la reciente historia de Europa se ha observado la presencia de partidos comunistas en Francia e Italia; también de izquierda 'alternativa' en Grecia, Noruega y Dinamarca, pero son excepciones.

El caso de Italia se refiere al llamativo acuerdo de democristianos y comunistas en los años 70. Y mucho más reciente es el Gobierno de Portugal, formado por el socialista António Costa pero con apoyo externo del partido comunista y del llamado Bloco de Esquerda.

Pero, 'grosso modo', no suele haber en Europa gobiernos de la socialdemocracia con un partido a su izquierda sin que medie el apoyo de una fuerza del centro-liberal.

Cierto es también que, en los viejos países del Este, los comunistas se han transformado en socialdemócratas.

Según el analista del Real Instituto Elcano (RIE) Ignacio Molina, desde el año 2000 el único país europeo con un partido a la izquierda de la socialdemocracia que gobernó en solitario fue Chipre (2008-2013), mientras que una formación de este tipo fue líder de una coalición en Grecia entre 2015 y 2019 con la formación Syriza, de Alexis Tsipras.

Pero acuerdos entre izquierda templada e izquierda más extrema los ha habido en Francia (1997-2002); en Noruega (2005-2013), y en Islandia (2009-2013, y el actual, desde 2019).

Por lo demás, siempre según el investigador del RIE, los socialistas gobiernan con apoyo externo en Suecia (desde 2014), en Portugal (desde 2015), en la República Checa (desde 2017), y en Dinamarca (desde 2019).

En declaraciones que hizo a EFE antes de la investidura que hoy ha conseguido Pedro Sánchez, Ignacio Molina comentó que, en realidad, “la rareza” ha sido la ausencia en España de un partido comunista o de izquierda en el Ejecutivo en sus más de cuatro décadas de democracia.

Doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid, Molina dijo también que si se mira a los países nórdicos, una izquierda “equiparable” a Podemos, procedente “del mundo del comunismo”, ha formado parte de Gobiernos en coalición.

Otro ejemplo está en la primera ministra de Islandia, Katrín Jakobsdottir, que pertenece al Movimiento de Izquierda Verde, un partido “tipo Podemos”, y encabeza un Gobierno de coalición con el conservador Partido de la Independencia y el Partido Progresista (centro).

En sentido más amplio desde el punto de vista ideológico, gobernar en coalición o en minoría no es una excepción, sino la norma en los países de la Unión Europea (UE), donde el bipartidismo está pasando a la historia, tal y como se ha demostrado en las más recientes elecciones españolas.

Dieciséis países en la UE tienen gobiernos de coalición, seis cuentan con ejecutivos en minoría y cinco en mayoría.

Los casos más claros son los de Alemania, Austria, Holanda (ya Países Bajos), Luxemburgo, Italia, Bélgica, Finlandia, Dinamarca, Rumanía, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, y las Repúblicas Bálticas: Estonia, Letonia y Lituania.

Apenas Francia, gracias a su sistema presidencialista y a dos vueltas, se puede permitir gobiernos monocolor entre los grandes países de la UE, aunque en 1981, cuando el socialista François Mitterrand llegó al Palacio del Elíseo incorporó a cuatro ministros comunistas en su Gabinete. EFE